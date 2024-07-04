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Туризм

Автотуризм в Псковской области с каждым годом становится популярнее, заявили власти

04.07.2024 11:34|ПсковКомментариев: 0

На 18% вырос автотуризм в Псковской области за последние 5 лет. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егора на первой стратегической сессии по развитию автотуризму в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Турпоток автотуристов в области в 2023 году составил порядка полумиллиона человек.

«Автотуризм на территории Псковской области имеет достаточно четкие перспективы развития, потому что наше географическое положение нам позволяет об этом уверенно говорить. Мы граничим с тремя государствами. Мы располагаемся вблизи больших, крупных городских агломераций. У нас достаточно развитая сеть автодорог. Она составляет порядка 1450 километров. Из них федеральные трассы это 914 километров и более 8 тысяч региональных дорог. В регионе достаточно плотная сеть автозаправочных станций. У нас есть достаточно комфортные автокемпинги, кемпинги и стоянки для транспорта», - рассказала Марина Егорова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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