Туризм

Отель «Покровский» и ресторан «Гельдт» номинированы на премию Russian Hospitality Awards

В прошлом году отель «Покровский» был представлен в премии Russian Hospitality Awards в трех номинациях, в этом году комплекс не теряет позиции и вновь номинирован на премию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила отельер и ресторатор, директор отеля «Покровский» Ирина Кухи.

Отель «Покровский» / Фото: сообщество «Отель «Покровский» ****» ВКонтакте

«В этом году отель "Покровский" вышел в первый этап конкурса в номинации "Лучший Сити-отель четыре звезды", так же ресто-бар "Моя история" прошел на первый этап в номинации "Лучший ресторан при отеле", а ресторан "Гельдт" вышел в номинации "Лучшая ресторанная концепция локального продукта". Пока что это только первый этап, будем ждать выхода в финал», - рассказала Ирина Кухи.

Баня «Гельдт» / Фото: сообщество «Гельдт | Ресторан | Баня в Пскове» ВКонтакте

Подготовка к этапам заключается в создании презентаций и видеороликов, в которых нужно показать с лучшей стороны все особенности и достоинства комплексов.

Ресто-бар «Моя история» / Фото: сообщество «Ресто-бар «Моя История» ВКонтакте

Со стороны премии Russian Hospitality Awards проводится оценка членами жюри и независимыми экспертами. Результаты премии станут известны в декабре.

Напомним, Russian Hospitality Awards - ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России.