Туризм

Псковские отели представлены в трех номинациях в финале премии Russian Hospitality Awards

Ресторан «Моя история» вошел в число финалистов ежегодной премии Russian Hospitality Awards для лучших отелей России в номинации «Лучший ресторан при отеле», а директор отеля «Покровский» Ирина Кухи стала финалистом в номинации «General manager / Лучший управляющий года-2023». Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» вошел в число финалистов в номинации «Лучший исторический отель». Результаты опубликованы на сайте премии.

Фото: «Двор Подзноева» / «ВКонтакте»

X церемония награждения состоится 17-19 апреля в Казино Сочи при поддержке группы компаний «Мантера» и курорта «Красная Поляна».