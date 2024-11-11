Туризм

Стройплощадку гостиницы «Космос» в Пскове подготовят к зиме

Гостиницу «Космос» продолжают возводить на улице Кузнецкой в Пскове. Ближайшие рабочие планы инвестора — техническое присоединение и подготовка площадки к зиме (бетонирование). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фотографии: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Специалисты фонда с рабочим выездом побывали на строительной площадке инвестиционного проекта, находящегося на сопровождении фонда с 2022 года. На площадке завершены археологические раскопки, которые принесли много новых открытий.

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«Отличительной особенностью проекта является индивидуальность отеля, чтобы у гостей создавались яркие и запоминающиеся впечатления. Позиционирование - создание комфортных условий проживания, где каждый гость чувствует себя "дома вдали от дома"», - отметили в фонде.

Сеть отелей Cosmos Smart входит в гостиничную группу Cosmos Hotels. Группа Cosmos Hotels объединяет более 36 отелей в 25 городах России. Фондом оказана поддержка в содействии получения участков в аренду, включения в градостроительный совет, технологическом присоединении.