Ювелирное и металлургическое производства обнаружили археологи на улице Кузнецкой в Пскове

Руины горнов для выплавки металла и производство нательных крестиков нашли археологи в центре Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Археологические исследования на улице Кузнецкой, 33а ведутся на памятнике археологии «Культурный слой древнего Пскова, VIII- XVII века» в рамках реализации инвестпроекта строительства гостиничного комплекса. Общая площадь археологических исследований составляет около 3 тысяч квадратных метров.
Исследуемый участок расположен на восточной окраине средневекового Пскова, за крепостной стеной Окольного города, возведенной во второй половине XV - начала XVI веков. В позднем Средневековье на данной территории располагалось окологородское поселение Петровский посад, именовавшийся так по Петровским воротам в стене Окольного города. В Позднем Средневековье через Петровский посад проходил тракт, соединявший Псков с Новгородом.
После расширения Пскова до пределов Окольного города, за новую линию укреплений были вынесены пожароопасные металлургические производства. Именно с производственной зоной XVI – XVII веков связан исследуемый участок культурного слоя.
К настоящему моменту на раскопе исследовано 2 железоделательных комплекса, руины горнов для выплавки металлов и более ста ям с отходами металлургического производства: шлаки, крицы, ошлакованные фрагменты керамики и бракованные изделия.
На месте старинного металлургического горна, который из-за износа стал использоваться как керамический, обнаружен горшок для железного шлака или воды, в хорошем состоянии.
Среди находок представлена и готовая продукция кузнецов и литейщиков средневекового Пскова. В большом количестве найдены бытовые предметы из железа: топоры, ножи, серпы, подковы, скобы и гвозди. Серийные находки нательных крестиков позволяют предполагать, что на исследуемом участке располагалось и ювелирное производство.
Отдельные предметы, обнаруженные в культурном слое на раскопе, датируются более ранним временем, чем производственная зона XVI –XVII веков. Среди них можно выделить фибулу, височное кольцо, шиферное пряслице и монету Ливонского ордена, датируемые XIV – XV веками.
Раскопки продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что открыта еще одна страница истории Пскова.