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Туризм

Туроператоры ждут снижения роста выездного туризма в 2025 году из-за слабого рубля

23.12.2024 15:26|ПсковКомментариев: 0

Бронирования зарубежных туров в четвертом квартале затормозились из-за ослабления рубля, курс будет влиять на рынок выездного туризма и в 2025 году, из-за чего его рост вряд ли превысит 5-10%, прогнозируют в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Важным барьером для самостоятельного сегмента выездного туризма являются существенно увеличившиеся цены на туруслуги в выездном туризме, в результате чего с рынка были "вымыты" любители путешествовать за рубеж дешево, в том числе молодые покупатели. Второй важный барьер - резкое усложнение самостоятельных платежей за рубеж, даже по картам зарубежных банков, сложности в бронировании туруслуг», - отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, основную массу платежеспособных клиентов в выездном туризме в следующем году по-прежнему будут составлять люди в возрасте старше 35 лет.

«Эта часть аудитории сегодня в основном доверяет туроператорам, чувствительна к ослаблению рубля и еще более чувствительна - к скачкам курса. Последние такие эпизоды волатильности несколько затормозили бронирования в четвертом квартале 2024 года», - говорится в сообщении.

В АТОР прогнозируют замедление роста выездного турпотока, который в 2024 году составил более 17%, пишет «Интерфакс».

«Рынок выездного туризма в условиях слабого рубля может вырасти в 2025 году только на 5-10%. Рост, в том числе, может быть обеспечен и появлением у туроператоров новых клиентов, ранее не ездивших за границу, но зарабатывающих больше на фоне масштабных вливаний денежной массы в реальный сектор», - считает вице-президент ассоциации Артур Мурадян.

По данным АТОР, в 2024 году число поездок за рубеж с целью туризма составило 14,2 млн, из них 9,5 млн или 67% выехали организованно, с помощью туроператоров. Самыми популярными направлениями стали Турция, Китай, Таиланд, Египет и Абхазия. В 2025 топ-5 направлений вряд ли изменится.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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