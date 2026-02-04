 
Туризм

Определены лучшие отели Псковской области по итогам ежегодной премии Guests Choice

Стали известны лучшие отели Псковской области по итогам премии «Островок! Guests’ Choice». Премия вручается лучшим объектам размещения России, Грузии и стран СНГ. В числе критериев отбора — высокий рейтинг на протяжении всего года, значительное число бронирований и отзывов. Об этом сообщили в туристском информационном центре Псковской области. 

В номинации «Легенды» оказались объекты, которые получают награду три года подряд. В этой номинации из Псковской области чаще всего премию получали - «Покровский», «Двор Подзноева - Главный Корпус», «Двор Подзноева - Бизнес Корпус», «Old Estate Hotel and SPA, «Фаворит». В Печорах лучшими в этой номинации стали отели «Gerberg House» и «12 месяцев», в Великих Луках - «Амарис», а в Изборске - «Гостиничный комплекс «Изборск». 

Лучшими в номинации «Открытие года» стали новые отели, показавшие высокий уровень сервиса с первых месяцев работы. В Псковской области в номинации отмечены: отель «Генрих» и «Псков Бутик Отель».

