Определены лучшие отели Псковской области по итогам ежегодной премии Guests Choice

Стали известны лучшие отели Псковской области по итогам премии «Островок! Guests’ Choice». Премия вручается лучшим объектам размещения России, Грузии и стран СНГ. В числе критериев отбора — высокий рейтинг на протяжении всего года, значительное число бронирований и отзывов. Об этом сообщили в туристском информационном центре Псковской области.

В номинации «Легенды» оказались объекты, которые получают награду три года подряд. В этой номинации из Псковской области чаще всего премию получали - «Покровский», «Двор Подзноева - Главный Корпус», «Двор Подзноева - Бизнес Корпус», «Old Estate Hotel and SPA, «Фаворит». В Печорах лучшими в этой номинации стали отели «Gerberg House» и «12 месяцев», в Великих Луках - «Амарис», а в Изборске - «Гостиничный комплекс «Изборск».

Лучшими в номинации «Открытие года» стали новые отели, показавшие высокий уровень сервиса с первых месяцев работы. В Псковской области в номинации отмечены: отель «Генрих» и «Псков Бутик Отель».