 
Туризм

Сбер инвестирует в строительство круглогодичного загородного курорта в Ленобласти

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На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «СКСР недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и владелец ООО «СКСР недвижимость» Сергей Моренков, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Фото: Сбер

Ключевое направление совместной работы — комплексное развитие территории поселка Громово в Приозёрском районе Ленинградской области. Проект предполагает создание на берегу Суходольского озера многофункционального загородного кластера. На площади 40,4 га появятся жилая и коттеджная застройки, гостиничный комплекс, SPA, пляж, спортивная инфраструктура, которая будет включать площадки для тенниса, мини-футбола, волейбола, ледовую арену и крытый бассейн.

Концепция пространства базируется на принципах скандинавской архитектуры — лаконичном и функциональном дизайне. Территория будет организована как целостная среда для круглогодичного проживания, отдыха и оздоровления. Ожидается, что комплекс в Громово в перспективе станет точкой притяжения как для гостей пригорода, так и для резидентов.

Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Строительство объекта планируют начать во втором полугодии 2026 года, а закончить в IV квартале 2030 года. 

«Развитие внутреннего туризма невозможно без системного благоустройства загородных территорий. Проект в поселке Громово — это конкретный шаг к тому, чтобы отдых в Ленинградской области стал круглогодичным, комфортным и востребованным. Вместе мы планируем создать не просто отдельную инфраструктуру, а полноценную загородную экосистему с гостиницами, SPA, спортивной инфраструктурой и пляжем, доступную в любое время года. Благодаря таким проектам поездки за город становятся для жителей и гостей региона полноценной альтернативой другим российским и зарубежным курортам», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. 

«Мы создаем на берегу Суходольского озера не просто базу отдыха, а масштабный загородный кластер нового формата, который изменит представление о качественном отдыхе на Карельском перешейке. Наш проект объединит первозданную природу Ленинградской области со скандинавской архитектурой и передовой инфраструктурой — от ледовой арены уровня НХЛ до современного SPA-комплекса и арт-парка. Это уникальная, целостная экосистема, призванная вывести региональный туризм на совершенно новый уровень. Стратегическое партнерство со Сбером — залог того, что этот грандиозный проект будет реализован безупречно и станет яркой точкой притяжения на туристической карте России», - отметил владелец ООО «СКСР недвижимость» Сергей Моренков. 
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