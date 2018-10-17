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Псковская область намерена сменить подрядчика по строительству кампуса ПсковГУ

18.10.2018 13:41|ПсковКомментариев: 17

Псковская область намерена сменить подрядчика по строительству студенческого кампуса ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней в Пскове сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Как пояснила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, реализация проекта по кампусу вызывает тревогу. «Этот сложный и долгожданный проект находится в критическом состоянии. Деньги есть - без малого 500 млн рублей, освоен 21 млн рублей, выполнено работ на 40 млн рублей, но они не оплачены, пока идет сверка всех материалов. Но эти деньги сохранятся в бюджете 2019 года, поэтому надо принимать решение, продолжать работу с нынешним подрядчиком или разыграть новый конкурс, потому что нынешний не смог выполнить обязательства даже на 10% в этом году», - прояснила ситуацию Вера Емельянова.

Михаил Ведерников высказался за расторжение контракта, заметив, что все силы текущего подрядчика брошены на объект в другом регионе, где суммы претензий составляют 600 млн рублей. «С учетом его репутации есть уверенность, что с таким подрядчиком мы далеко не уедем. Надо выходить на решение», - подчеркнул губернатор.

Напомним, на объект Министерством образования выделено 447,5 млн рублей. Техзадание предусматривает выполнение общестроительных работ по возведению здания (восстановление защитного слоя бетона существующих несущих конструкций, восстановление поврежденной арматуры некоторых монолитных балок, заполнение оконных и дверных проемов, реконструкцию покрытия кровли), утепление, облицовку и отделку фасада, благоустройство прилегающей территории. Также техзаданием предусмотрен ряд столярных работ.

Контракт на реконструкцию с ООО «ОпрСтрой» был подписан в феврале 2018 года. Тогда генеральный директор ООО «ОпрСтрой» Владимир Новосельцев пообещал, что компания «выложится по-максимуму».

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 17Версия для печати
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