Происшествия

Пожилой житель Палкинского района будет привлечен к ответственности за хранение пороха

Прокуратурой района признано законным решение и.о. дознавателя ОП по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей прокурор Палкинского района Сергей Степанов, 19 января в ходе осмотра места происшествия - жилого дома, расположенного в одной из деревень Палкинского района, обнаружены четыре металлические банки с веществом, которое, согласно заключению эксперта, является промышленно изготовленным бездымным порохом, взрывчатым веществом метательного действия, общей массой 415 г.

Указанное взрывчатое вещество 68-летний житель Палкинского района незаконно хранил по месту своего жительства в период времени с 1983 года.

В настоящее время органом дознания проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

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Санкция статьи ч. 1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.