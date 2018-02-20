Происшествия

Алексей Малов назван в числе подозреваемых в поджоге автомобиля координатора псковского штаба Собчак

Координатор штаба кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак в Псковской области Виктор Широбоков назвал регионального эксперта движения «Голос» Алексея Малова одним из подозреваемых в поджоге его автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Малов. По его словам, завтра следователь вызывает его на допрос.

В свою очередь Виктор Широбоков в интервью Псковской Ленте Новостей эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. «Тайну следствия не стоит разглашать, потому что это запрещено законом. Список подозреваемых очень большой», - сказал он.

По словам Виктора Широбокова, Алексей Малов пытался собирать подписи для штаба Ксении Собчак в Псковской области. «Обещал 500 подписей собрать, а потом пропал со словами, что я являюсь свидетелем по делу Гавунаса. С чего-то он так решил. Поскольку он работает в «гавунасовских» структурах, наверно, что-то ему не понравилось в этом деле. Наверное, он считает меня врагом каким-то. Я когда-то оказывал услуги «Псковалко»... Но причем здесь Гавунас, причем тут «Псковпищепром», мне непонятно. Если у кого-то в голове бардак, то трудно определить границы этого бардака», - прокомментировал координатор штаба.

Смотрите также МЧС: Занесение постороннего источника огня стало причиной возгорания в автомобиле псковского координатора штаба Собчак

Он добавил, что по данному делу выступает как свидетель, а не потерпевший, поскольку автомобиль принадлежал его знакомой, он им только пользовался.