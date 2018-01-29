Происшествия

МЧС: Занесение постороннего источника огня стало причиной возгорания в автомобиле псковского координатора штаба Собчак

Пожар произошел в Пскове на переулке Дружбы 28 января в 5.17. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел автомобиль «Ситроен С5» 2008 года выпуска. Причиной пожара, по предварительным данным, стало занесение постороннего источника огня.

Как сообщали ранее в в пресс-службе штаба кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак в Псковской области, сгоревший автомобиль принадлежит координатору штаба Виктору Широбокову.

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Юристы штаба Собчак уже обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать это преступление и установить заказчиков атаки. В штабе считают, что это поджог.