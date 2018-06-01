Происшествия

Одна из пострадавших на пожаре в Великих Луках девочка вертолетом доставлена в клинику Санкт-Петербурга

Одна из пострадавших на пожаре в Великих Луках девочка вертолетом санавиации доставлена в клинику Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для своевременного оказания специализированной медицинской помощи медперсоналом Великолукской городской больницы была организована перевозка в Санкт-Петербург в Детскую городскую больницу №1 специализированной авиацией.

1 июня для транспортировки пострадавшей 2010 г.р. в 19.39 вылетел вертолет по маршруту вертолетная площадка «Переслегино» (Великолукский район) - аэропорт «Хели-драйв» (Санкт-Петербург). Посадка в 22.00, ребенок доставлен в больницу.

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Напомним, 31 мая в городе Великие Луки на улице Сибирцева в доме 1-а в комнате №185 произошел пожар. Пострадало двое детей, которые были доставлены в реанимационное отделение ГБУЗ ПО «Великолукская городская больница»: девочка 2012 г.р. с диагнозом отравление угарным газом, ожоги верхних дыхательных путей, лица, глаз, туловища 2 степени 60%; и девочка 2010 г. р. с диагнозом отравление угарным газом, ожоги верхних дыхательных путей, лица, туловища 2 степени 40%.