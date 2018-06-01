Происшествия

Серьезные ожоги получили девочки на пожаре в Великих Луках

Девочки 2010 и 2012 года рождения получили серьезные травмы на пожаре в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, у старшего ребенка диагностировали отравление угарным газом, ожоги верхних дыхательных путей и туловища. У младшей сестры от огня пострадали также лицо и глаза. Дети доставлены в реанимацию.

В ведомстве напомнили, что пожар произошел 31 мая в 17.53 в жилом доме на ул. Сибирцева. Комната, в которой находились дети, выгорела по всей площади, сгорела мебель.

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Пострадавшие были спасены сотрудниками МЧС.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость.