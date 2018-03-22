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В КПРФ не подтвердили информацию об усах Грудинина

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко не считает официально подтвержденной информацию о том, что бывший кандидат в президенты от Компартии Павел Грудинин сбрил усы. Об этом пишет РИА Новости.

«Вот когда Дудь об этом либо скажет, либо что-то подтвердит, это будет. Пока нет официальных подтверждений, я вам официально об этом говорю», - сказал Александр Ющенко.

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Он добавил, что если появится официальное подтверждение, то его все увидят. «Сейчас кто-то что-то распространяет, я не имею отношения к этому распространителю», - подчеркнул представитель КПРФ.

Сегодня на странице Грудинина в Instagram появилось фото экс-кандидата с гладко выбритым лицом и подписью: «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово – значит, надо его сдерживать. Однако вскоре снимок исчез. Сам Грудинин не стал комментировать РИА Новости эту ситуацию.

Напомним, что сегодня лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко уже пообещал, что завтра в бане последует примеру Павла Грудинина и сбреет свои усы.