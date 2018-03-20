Общество

Петр Алексеенко завтра лишится усов вслед за Павлом Грудининым

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко последует примеру бывшего кандидата в президенты от компартии Павла Грудинина и сбреет усы. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей. Коммунист уточнил, что сделает это завтра, когда пойдет в баню.

«Раз обещал, значит надо сбривать», - сказал Петр Алексеенко.

Напомним, 6 февраля Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел».

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Вскоре после этого лидер Псковского обкома КПРФ заявил в фейсбуке, что готов последовать примеру Грудинина и тоже сбрить усы, если данный кандидат не наберет 15%.

20 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Петр Алексеенко высказал сомнения в том, что Павел Грудинин сбреет усы. «Я посмотрю на Павла Грудинина и последую его примеру. Второй вариант - переехать в Пустошкинский район - там Грудинин набрал более 15 процентов голосов», - пошутил Петр Алексеенко.