Дельфин и «Сурганова и Оркестр» выступят сегодня на Пушкинском празднике поэзии в Пушкиногорье

В Пушкиногорье начался второй день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, с 10 до 19 часов на праздничной поляне в Михайловском будут развернуты интерактивные площадки.

Гостей праздника ждут:

Концерты: Дельфин, «Отцы хороших звуков», «Сурганова и Оркестр»

Интерактив: литературная площадка «Открытый микрофон», выселки «Деревенька» (детская площадка), пленэр художников, «Пушкин-квест»

Парад воздушных змеев, Почтовый городок, ремесленная ярмарка, конная прогулка.

В 11.00 начнется лития в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Гости Праздника поэзии возложат цветы на могилу поэта.

Мероприятия в рамках Пушкинского праздника поэзии сегодня пройдут и в городе Пскове. В 12.00 в Детском парке начнется детская интерактивная программа «Здравствуй, племя младое, незнакомое!», а в 18.00 в Летнем саду - музыкальный вечер «Звезда пленительного счастья» в клубе «Рио Рита» для людей элегантного возраста.

Полную программу Праздника поэзии смотрите здесь>>>

Источник: Псковская Лента Новостей