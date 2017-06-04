Наше пушкинское хорошо. ФОТОРЕПОРТАЖ с LI Пушкинского праздника поэзии

Так уж повелось: в первые выходные лета в Михайловском - всегда праздник.

Впервые за много лет - спасибо скверной с утра погоде и пробкам на дороге около Острова! - празднования на Поэтической поляне Михайловского начали не с торжественных церемоний, а правильно: с музыки и стихов. То есть, вначале были звуки. Мало, что хорошие, так ещё и с родителями.

Псковская группа «Отцы хороших звуков» с её замечательными завирально-мифологическими историями про пушкиногорского композитора Анатолия Андреева (он же почтальон, тракторист, прочая, прочая) и очень интересно построенным (даже не на стыке, а сплошь из стыков…) музыкальным рядом была идеальным началом дня на поляне. Томная «Ла Скобарсита», зажигательные танцы пушкинских-горцев, музыкальные портреты студентов Опочецкого филиала Массачусетского университета… - пересказывать это бессмысленно, потому как выходит… несколько беспощадно. Ребят просто надо слушать!

«Отцы хороших звуков» - почти дети Пушкина.

Как ни странно, с очень качественным и даже где-то изысканным балаганом мощно и небезуспешно конкурировала классика. В этот же час, на «старой» эстраде праздника выступал студенческий духовой оркестр из Московского государственного института музыки имени Шнитке под управлением профессора Анатолия Паутова, прибывший на праздник по приглашению Пушкинского Заповедника. На поляне в этот день (забежим чуть вперёд) молодые музыканты играли дважды. Классические шлягеры - Вальс Арама Хачатуряна из музыки к лермонтовскому «Маскараду», Фигаро-марш Моцарта, «Шествие князей» из «Млады» Римского-Корсакова, прочая, прочая…

Оркестр приехал на праздник большим составом - пятьдесят четыре музыканта!

Потом к микрофонам вышли поэты. Стихов на нынешнем празднике прозвучало много. Разных, от образцов действительной поэзии до срифмованных виршей. На главной сцене праздника и у «свободного микрофона» на старой эстраде выступали авторы маститые, издающие книги и публикующиеся в толстых журналах, и «сетевики». Аудиторию они, по понятным причинам, собирали куда более скромную, чем музыканты, но, в конце концов, не числом же единым…

Даже «сугубый прозаик», руководитель псковской писательской организации Игорь Смолькин, на Поэтической поляне перешёл на стихи.

На поляне тем временем набирали обороты и другие затеи. Особой популярностью пользовалась интерактивная площадка «Выселки. Деревенька». Здесь можно было научиться шить картузы у портного из города Мышкина…

…или поработать на гончарном круге под руководством опытных мастериц завода «Гончар».

Художницы из псковской Галереи «Герцена, 6» не только продавали картины и авторских кукол, но и давали представление - играли сказку «Лиса и козёл».

Живые коза с козлятами, а ещё кролики паслись тут же, рядом…

Оживление царило в музейном «Почтовом городке», где по традиции все желающие могли написать письмо настоящим гусиным пером…

или примерить наряд почтмейстера.

За один день праздника с музейной почты ушло почти двести писем и открыток. А ещё две пачки писчей бумаги были истрачены на рисунки, стихи и прочую «пробу пера».

Среди пишущих пером был замечен даже Дельфин…

…на концерт которого специально ехали любители «качественной меланхолии» из Пскова. На поляне его выступление прозвучало очень сильно и разительно отличалось от всевозможных «клубных версий», хотя и слова, и звуки, казалось, были всё те же.

Выступление Дельфина собрало на михайловской поляне почти тысячную аудиторию, в основном - молодую.

Из-за того, что гостями праздника в нынешнем году были по большей части молодёжь и студенчество, торговля сувенирами шла не лучшим образом. Хотя на лотках порой встречались вещи удивительно красивые и стильные.

Не обошлось, впрочем, и без откровенной «кичухи». Например, тряпичные кошельки с принтом «а ля жена Пушкина» и даже с репродукциями работ известного живописца Дмитрия Белюкина (а с ними рядом - советские пятёрки и трояки) почему-то никто не покупал…

Зато книги раскупали даже лучше, чем на прошлогоднем празднике поэзии. Так, например, за считанные часы разошлись сорок экземпляров недешёвой, прямо скажем, книги праздника - томика михайловских стихов Пушкина с иллюстрациями Энгеля Насибулина. Бóльшую часть экземпляров автор подписал покупателям - на добрую память.

Гости праздника могли покататься на телеге, запряжённой смирной музейной лошадкой…

…пройти Пушкин-квест…

…а могли - отправиться в музей или, например, в выставочный зал, где днём раньше открылась выставка офортов, акварелей и рисунков выдающегося русского графика Василия Звонцова «Для деревенской тишины…»

А потом из тишины - опять вернуться на поляну.

Словом, на празднике было хорошо.

Это «хорошо» прозвучало и с главной сцены, когда на неё вышли столь ожидаемые всеми «Сурганова и Оркестр». Светлана не длинно, очень просто сказала о том, что очарована этим днём, этими местами. И обязательно ещё вернётся сюда.

И может, напишет песню на пушкинские стихи.

Алина Егорова. Фото автора, Натальи Алексеевой, Татьяны Новиковой (информационная служба Пушкинского Заповедника).

Источник: Псковская Лента Новостей