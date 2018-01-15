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Сцена / Фестивали

Стала известна афиша лекций и творческих встреч в рамках Пушкинского театрального фестиваля

18.01.2018 11:09|ПсковКомментариев: 0

В рамках 25-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля пройдут лекции и творческие встречи с известными режиссерами, театроведами и деятелями культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, афиша лектория и встреч уже известна. Совсем скоро определятся локации и даты проведения этих мероприятий.

В связи с тем, что количество мест на мероприятия ограничено, организаторы рекомендуют записаться на лекции заранее. Они свяжутся с каждым записавшимся, когда локация и дата проведения мероприятия будут утверждены. Запись производится на официальном сайте фестиваля через форму обратной связи.

Афиша: 

Творческая встреча с Борисом Юханановым

Бориса Юхананова по праву называют одной из ключевых фигур современной российской сцены. Он не только ведущий режиссер театральной Москвы, но и философ, теоретик театра, а еще кинорежиссер, актер и поэт. В 2013 году Юхананов возглавил московский Театр им. Станиславского и на глазах у смущенной публики совершил чудо. Раздираемый бесконечными конфликтами коллектив, ветшавшее здание, захваченное десятком арендаторов, в мгновение ока превратились в роскошный театр XXI века, высокотехничный, разнообразный, умный, с нежной атмосферой взаимного уважения и восхищения. Юхананов доказал, что он обладает уникальным талантом Строителя Театра. А любое его публичное выступление - это и высокоинтеллектуальная лекция, и самый настоящий спектакль большого артиста... О путях развития современного театра мэтр поведет разговор с псковскими ценителями искусства.

«Русская оперная классика на современной сцене». Лекция Дмитрия Ренанского (Санкт-Петербург)

Копья вокруг смелых режиссерских интерпретаций шедевров отечественной оперы ломаются не первое десятилетие. Но, как ни странно, именно ключевые постановки классических русских опер последних лет свидетельствуют о том, насколько надуманным является противоречие между условно «традиционалистским» и условно «актуальным» театром. В фокусе лекции Дмитрия Ренанского окажутся спектакли Дмитрия Чернякова, Льва Додина, Дэвида Паунтни, Грэма Вика, Юрия Александрова, Александра Галибина и других мастеров современной сцены. Любителям музыкального театра имя Дмитрия Ренанского хорошо известно: сочетая квалификации театроведа и музыковеда, Ренанский давно и прочно завоевал место одного из главных российских экспертов в области музыкального театра.

«Фотография как исторический документ и произведение искусства». Лекция генерального директора Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» Захара Коловского (Санкт-Петербург)

Музейно-выставочный центр РОСФОТО основан в Петербурге в 2002 году. В центре проходят выставки отечественных и зарубежных фотографов, значимые для изучения и представления истории визуальной культуры, в том числе собственные исследовательские проекты. С 2018 года экспозиционно-выставочный центр ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» станет постоянным партнером РОСФОТО в Псковской области.

Открытие выставки «Многоликая Россия»: фотографии XIX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» (Санкт-Петербург)

На фотографиях запечатлены виды крупных городских центров Российской империи: Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Работы известных мастеров фотографического искусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Альфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера - с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века.

«Русская литературная классика в современном российском театре». Лекция Татьяны Джуровой (Санкт-Петербург)

Татьяна Джурова - кандидат искусствоведения, один из самых известных театральных критиков Петербурга, на протяжении многих лет ее емкие и остроумные статьи украшают лучшие газеты и журналы города и страны. В последнее время Джурова руководит блогом «Петербургского театрального журнала» - уникальным оперативным СМИ, подробно освещающим российский театральный процесс, как в столицах, так и в регионах. Да и сама Татьяна может похвастаться завидной насмотренностью. Неоднократно участвуя в экспертных советах авторитетных театральных премий и фестивалей, она пристально следит за российским театральным процессом. На какие спектакли по русской классике последних лет стоит обратить внимание, какие тенденции прослеживаются, кого и как нынче ставят и что при этом имеют в виду, лектор знает не понаслышке и щедро поделится этим знанием с псковскими театралами.

«Пcков театральный». Лекция Екатерины Дмитриевской (Москва)

Главный редактор газеты «Экран и сцена» Екатерина Романовна Дмитриевская, многоопытный и маститый отечественный театральный критик, размышляет о роли и месте Пскова в истории российского театрального искусства, привлекая в качестве материала и исторические штудии, и личные зрительские впечатления. Героями лекции станут как легендарные Федор Шаляпин и Николай Евреинов - так и наши замечательные современники: от основателя Пушкинского фестиваля Владимира Рецептерадо Сергея Мученикова, в прошлом премьера Псковской драмы, а ныне актера МДТ под руководством Льва Додина. Екатерина Романовна не пытается конкурировать с псковскими краеведами, ее взгляд сторонний, но это взгляд специалиста-театроведа, способного рассмотреть историю театрального Пскова в широком контексте истории искусства.

«Русская литературная классика в современном зарубежном театре». Лекция Марины Давыдовой (главный редактор журнала «Театр» (Москва))

Мало кто из российских критиков может сравниться с Мариной Давыдовой в знании современного зарубежного театра. Она не только невероятно много ездит и смотрит, она - опытный и признанный куратор. В 2016 году Давыдова была выбрана арт-директором Венского фестиваля искусств, крупнейшего европейского театрального форума. С 2010 года она - главный редактор журнала «Театр», издаваемого Союзом театральных деятелей РФ. Пушкин, Достоевский, Толстой, Горький, насколько они востребованы на мировой сцене? Что привлекает европейских режиссеров в русских пьесах, и какие метаморфозы они претерпевают на чужбине? И наконец, что такое «постдраматический театр», и насколько конфликтны его отношения с литературной и драматургической классикой? Марина Давыдова обладает уникальным даром легко говорить о сложном, так что ее лекция не разочарует ни книгочеев, ни неофитов.

25 лет Всероссийскому театральному Пушкинскому фестивалю 1994-2018. ИНФОГРАФИКА


«"Скупой у Мольера скуп и только: Скупой у Шекспира..." (Пушкин). Театральные странствия шекспировского еврея». Лекция Алексея Бартошевича (Москва)

Профессор ГИТИСа, крупнейший российский специалист по Шекспиру, заведующий отделом современного западного искусства Государственного института искусствознания Алексей Бартошевич для российского театра фигура знаковая. Внук великого актера Василия Качалова, автор десятков захватывающих книг и статей, доктор искусствоведения, заслуженный деятель науки, лауреат премии Станиславского, премии «Чайка», обладатель многих других наград и званий, он - ведущий театровед России, и его авторитет непререкаем. На Пушкинском фестивале Бартошевич будет говорить, конечно, о Шекспире, но оттолкнется от мысли Пушкина, сравнившего однажды шекспировского Шейлока и мольеровского Гарпагона. А дальше речь пойдет о пьесе «Венецианский купец» и ее увлекательной сценической судьбе.

Вход на лекции и встречи свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Юбилейный Пушкинский театральный фестиваль Стала известна афиша лекций и творческих встреч в рамках Пушкинского театрального фестиваля Опубликована афиша спектаклей юбилейного Пушкинского театрального фестиваля В администрации Псковской области обсудили афишу 25-го Пушкинского театрального фестиваля Спектакль «Каштанка» откроет юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль
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