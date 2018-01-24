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Впервые в России на сцене Псковского драмтеатра будет показан иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии

Впервые в России на сцене Псковского драмтеатра будет показан иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии «Онегин-жест». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщил продюсер XXV Пушкинского театрального фестиваля, руководитель ТКД Дмитрий Месхиев.

Дмитрий Месхиев подчеркнул, что это чистый эксперимент, который готовит Псковский драмтеатр. «Такие спектакли в нашей стране не ставились. Такой эксперимент будет впервые представлен на сцене Псковского драмтеатра. В спектакле нет артистов и зрителей. Все они участники действия. Это хореографический спектакль, в котором заняты все, кто пришли», - подчеркнул он, добавив, что особой подготовки для участия в спектакле не требуется.

Директор XXV Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева добавила, что среди авторов - драматург и хореограф.

«Если все это получится, мы будем первые в стране», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Запланированы два показа, 17 и 18 февраля, оба будут разные.

Отметим, иммерсивный спектакль создает эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки, это театр вовлечения, где зритель - полноправный участник происходящего.