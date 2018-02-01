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«Мертвые души» покажут в рамках Пушкинского фестиваля в Великих Луках

В рамках XXV Пушкинского фестиваля в Великих Луках на сцене драмтеатра выступит Лесосибирский городской драматический театр «Поиск» с премьерой спектакля «Мертвые души».



Как сообщили Псковской Ленты Новостей в театре, премьерный показ назначен на 18 февраля в 15.00.



Режиссер постановки «Мертвые души» Олег Липовецкий, автор более тридцати спектаклей в разных городах России, худрук авторитетного драматургического конкурса «Ремарка», не стал ставить многофигурный спектакль, а доверил все многочисленные гоголевские роли трем замечательным артистам «Поиска» Виктору Чарикову, Максиму Потапченко, Олегу Ермолаеву. Получилась комедия масок с заостренным актерским существованием, разудалым, почти балаганным юмором, свободной, кипучей театральностью.

Отметим, что спектакль пройдет в Великих Луках при поддержки проекта «Единой России» «Театры малых городов».