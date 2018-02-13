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«Многоликая Россия» представлена в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля

В рамках Пушкинского театрального фестиваля в выставочном зале Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, дом 7) открылась выставка «Многоликая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект представляет вниманию зрителей архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

На фотографиях запечатлены виды крупных городских центров Российской империи: Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин.

Работы известных мастеров фотографического искусства второй половины XIX века - Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Альфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера - с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века.

Открывая выставку, директор Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева отметила, что экспозиция будет интересна «многим и разным людям», поскольку здесь можно почерпнуть много разной информации. «Здесь можно проследить историю развития фотографии в России. Самые известные имена, разные жанры. Здесь есть съемки парадные, исторические ракурсы, самые разные архитектурные виды разных городов. Огромное спасибо музею, который участвовал в подготовке этой выставки», - сказала она.

«Интересно изучать историю по старым фотографиям. Мы думаем, выставка получилось достойной и очень интересной. Ждем много посетителей. Мы рады этой выставке», - сказал и. о. директора Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

Открытие выставки сопровождалось концертной программой от фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории.