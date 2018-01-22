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Николай Хондзинский: Звук создан Богом

24 февраля в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится премьера совместного проекта одного из самых титулованных дирижеров России и Псковского симфонического оркестра «Звук создан Богом». Основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы, дирижер Николай Хондзинский впервые выйдет на одну сцену с псковскими музыкантами. Солировать в концерте будет лауреат международных конкурсов Аяко Танабе (скрипка, Япония). Подробности о концерте в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал сам маэстро.

- Николай, расскажите о вашем совместном выступлении с Псковским симфоническим оркестром?

- Это первый мой концерт с псковским оркестром, надеюсь, не последний. Сама по себе идея проекта «Звук создан Богом» родилась у меня давно, она объединила собой концертные программы, продирижированные мной в последние несколько лет в концертных залах Москвы, в Концертном зале Мариинского театра.

Великая музыка не может принадлежать только столицам

- Откуда родилось такое название?

- Я глубоко убежден, что музыка, как и искусство в целом, открывает нам что-то важное и новое не только о внутреннем мире человека, но и о его Создателе. Ведь музыка, в конечном счете, точно так же Его творение, как и мы с вами, как море или лепестки роз. В программах под этим названием речь не идет об исключительно духовной музыке (то есть содержащей сакральный текст). Скорее наоборот, здесь звучит светская музыка, но именно такая, которая приближает нас к Творцу. Отсюда, из этой идеи, и родилось название, объясняющее главный критерий выбора сочинений.

- Вы выступаете с самыми известными оркестрами России. Как Пскову удалось вас заполучить?

- Я всегда открыт для сотрудничества и рад встречам с новыми коллективами и новыми слушателями. Что же касается Псковской земли, это для меня особое место. Я неоднократно бывал раньше и в городе, и в Печорах, правда уже довольно давно. И для меня очень важно, что в этот раз я приезжаю в Псков с концертом. Мне хочется, чтобы как можно больше людей имело возможность услышать музыку, которую я люблю, и которую, верю, они полюбят вместе со мной. Великая музыка не может принадлежать только столицам. И я очень рад, что могу в этот раз привезти с собой в Псков впервые выступающую здесь замечательную японскую скрипачку Аяко Танабе, с которой сотрудничаю тоже уже не первый год.

- Раз затронули тему программы, может быть расскажите о ней подробнее?

- В программе концерта симфония №40 Моцарта, которая, конечно, не нуждается в представлении, но нам бы хотелось, чтобы она стала для слушателя не «музейным экспонатом» более чем двухсотлетней давности, а живой и необычной в своей всегда современной гениальности партитурой. Я убежден, что и музыку классиков, и музыку барокко имеет смысл исполнять только тогда, когда ты уверен, что она современна для тебя самого. Еще в программе - скрипичный концерт Яна Сибелиуса. Это музыка потрясающей красоты. Удивительно прозрачный, действительно северный мир музыки Сибелиуса, - а кстати, во время написания этого концерта он еще являлся подданным российского императора, - мне кажется до сих пор еще не открыт для российских слушателей на должном уровне. Но вообще, мне кажется, о музыке лучше не говорить – ее надо слушать, и она сама скажет нам гораздо больше. Не случайно, один из великих немецких философов заметил, что если бы возможно было пересказать словами совершенное музыкальное сочинение, то тогда удалось бы объяснить мир.

- Как проходит подготовка к концерту?

- Репетиции начинаются только в феврале. Планируем две репетиции в начале февраля, а потом репетиционная неделя перед концертом. График довольно плотный.

- То есть знакомство с псковскими музыкантами еще впереди?

- Да, конечно.

- Уже наслышаны?

- Быть наслышанным и пообщаться вживую - это совсем разные вещи. У каждого дирижера свой собственный опыт общения и свои подходы. Я возлагаю большие надежды на нашу совместную работу: мы будем исполнять такую музыку, которую нельзя играть «разобщенно». Ведь мы ответственны не только перед создателями этих сочинений, но и перед Создателем. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы наша работа стала нашим общим делом. Я убежден, что только так можно добиться высоких результатов.

- О каких результатах идет речь? Какова цель? До зрителя ведь нужно тоже что-то донести?

- Конечно, вне всяких сомнений. Задача в том и состоит, чтобы подарить слушателям сочувствие с музыкой. Помните, у Тютчева? – «и нам сочувствие дается, как нам дается благодать» - и это самое трудное.

- Расскажите о солистке.

- Аяко Танабе. Она родилась и выросла в Японии, но уже лет 15 живет в России. Мы с ней сотрудничаем больше 10 лет, она играет и солирует в моем оркестре в Москве, вместе с ней мы записали несколько дисков. Это замечательный, очень глубокий музыкант. Мне кажется, она очень отличается от многих солистов, с которыми доводилось работать. У нее такое количество побед на всевозможных конкурсах, такое количество регалий, какое мало кто «выдерживает» в том смысле, что становится рабом своей успешности, понуждающей гнаться за количеством в ущерб качеству. У Аяко этого совсем нет - это очень редкое для нашего времени отношение к музыке. Кроме того, Аяко, за годы совместной работы уже стала для меня надежным и близким другом. Это музыкант, с которым всегда радостно сотрудничать. Очень здорово, что именно ее удается привезти на этот концерт.

- Концерт пройдет как раз в выходные, приуроченные к Дню Защитника Отечества. Можно ли считать его подарком псковичам?

- Конечно. Культура и высокое искусство сегодня - это тоже своего рода щит, защищающий нас от потери самого себя в пустой сиюминутности мира.

- Что пожелаете псковичам, которые собираются посетить ваш концерт?

- Я однажды говорил об этом, и повторюсь: возможно это и верно, что классическая музыка для «избранных». Есть только одно маленькое, но решающее дополнение: этим избранным можно стать самостоятельно. Музыка объединяет тех, кто ее слышит и тех, кто хочет ее услышать. Для этого нужно только одно - открытое сердце. Этого и хочу пожелать каждому, кто посетит наш концерт 24-го февраля.

Беседовала Светлана Аванесова