Сцена / Обзоры

«Простите, Владимир Владимирович...»

«Метель» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина стала одним из участников XXV Пушкинского театрального фестиваля и одной из немногих действительной «пушкинских» постановок фестиваля. Премьера спектакля итальянского режиссера Алессандры Джунтини с успехом прошла еще в конце прошлого года. «Сарафанное радио» сработало на «ура», и на малой сцене театра 13 февраля не было свободных мест.

Школьники даже подумать не могли, что Пушкин может быть таким современным

Помните американский фильм «Ромео + Джульетта» 1996 года? Ну тот, где роль страстного возлюбленного актрисы Клэр Дэйнс исполняет Леонардо ДиКаприо. Уже тогда, за год до «Титаника», в сердцах юных дев, грезящих о принце на белом коне, зарождалась любовь к этому молодому, полному жизни блондину с голубыми глазами. Мне кажется, Алессандра Джунтини тоже помнит. Иначе как объяснить тот факт, что новый спектакль Псковского драмтеатра по стилистике так напоминает эту ленту о вечной любви двух юнцов? И это, безусловно, его огромный плюс.

Не меняя сюжет «Метели», известный всем еще со школьной скамьи, авторы спектакля очень умело создают современную инсценировку, добавляя в пушкинский текст словечки, а в сценографию детали, понятные лишь современникам: vape в руках судьбы-метели в исполнении Екатерины Мироновой, яркие светодиодные декорации, реквизит в формате 2D. С одной стороны вроде бы строгие сюртуки и кафтаны, с другой - платья а-ля «В джазе только девушки» и кислотно-розовые перья. К слову, неожиданное преображение Екатерины Мироновой в этой постановке заслуживает отдельного внимания.

Молодая барышня Марья Гавриловна (Ксения Тишкова) тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным Владимиром Николаевичем (Максим Плеханов), но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы, попадает другой человек - Бурмин (Александр Овчаренко). Судьба случайным образом связывает навсегда жизни двух молодых людей и тут же разводит их в разные стороны. Сокрушенная таким неожиданным поворотом молодая девушка долго болеет, отказывается от внимания других поклонников, но встречает на пути Владимира Владимировича (!), влюбляется и на свое счастье узнает, что жизнь его уже четвертый год принадлежит ей.

Только молодые сердцем могут поставить и сыграть такое на сцене. Алессандра Джунтини добавляет к достаточно сдержанному пушкинскому тексту море экспрессии, свойственной итальянке, хоть и уже порядком обрусевшей. Удивительные светодиодные декорации, которые по щелчку кнопки превращаются то в поместье, то в бальную залу, то в церковь, метель, напоминающую больше пенную вечеринку, впечатляющая игра света и звука - все это погружает зрителя в приятно-томительное ощущение ожидания развития событий.

Страстная, эмоциональная, озорная и даже довольно гротескная игра актеров не переходит грань, а гармонично вписывается в придуманный Джунтини мир двух влюбленных. На экране телевизора в комнате Марьи Гавриловны проносятся кадры из давно полюбившихся фильмов: «Унесенные ветром», «Грязные танцы», «Ромео + Джульетта», «Титаник», «Привидение». Список этот можно продолжать и продолжать. Даже захотелось всю эту «розово сопливую» классику пересмотреть.

Бурмин неожиданно для зрителей с легкой руки режиссера приобретает ФИО. «Владимир Владимирович», - представляет его корнет Дравин (Денис Кугай), и по залу разливается едва сдерживаемый смешок. «Простите, Владимир Владимирович...» - нарочито четко выговаривает каждое слово мать Марьи Гавриловны Прасковья Петровна (Ирина Смирнова), извиняясь за дикость дочери. Это имя и отчество неслучайно появляется в постановке итальянского режиссера на российской сцене. Памятуя эфир Джунтини на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», можно сделать вывод, свободная в своих мыслях и рассуждениях Алессандра не далека от политики страны, в которой живет и работает последние годы.

До премьеры режиссер признавалась, что для нее «Метель» в Псковском драмтеатре - это эксперимент. Ища свой «способ существования» и «правильную форму», она объединила пластический, психологический и итальянский театры. Уж не знаю, чем он отличается от российского, но псковичи оценили - аплодисментам не было конца. Спектакль рассчитан на аудиторию 12+, и, смею предположить, подросткам он должен очень понравиться. Школьники даже подумать не могли, что Пушкин может быть таким современным. В афише Псковского драматического «Метели» довольно много и в марте, и в апреле. Но билеты разлетаются, как горячие пирожки, так что желающим увидеть все своими глазами стоит поторопиться...

Светлана Аванесова, фото Андрея Кокшарова