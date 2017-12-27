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Репетиции псковской «Каштанки» режиссера Юлии Пересильд не обходятся без травм

Репетиции псковской «Каштанки» режиссера Юлии Пересильд не обходятся без травм. В этом она призналась в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Вчера небольшую травму на репетиции получил актер Псковского драмтеатра Камиль Хардин, до этого, судя по Instagram Юлии Пересильд, актеры уже побывали в псковском травмпункте. «Это лишь говорит о том, что артисты в этом театре не потеряли безбашенность и огневой характер», - подчеркнула Ю. Пересильд.

«У Юли есть жилка все контролировать, абсолютно весь процесс - от и до», - добавил актер Камиль Хардин.

Юлия Пересильд рассказала, что ставит спектакль, прежде всего, для псковской молодежи, ей интересно, как она оценит постановку. «Мне ужасно хочется, чтобы в нашем родном городе появился молодежный огневой спектакль», - сказала она, аргументируя, почему приехала ставить именно в родной Псков.

Режиссер была бы не против, если бы зрители остались после премьеры обсудить спектакль.

Напомним, 7 февраля в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля Юлии Пересильд «Каштанка» по одноименному произведению А. П. Чехова. 8 февраля этим же спектаклем откроется юбилейный XXV Пушкинский театральной фестиваль. Кроме того, в рамках фестиваля Юлия Пересильд сыграет в спектакле «Гроза.Гроза» Государственного Театра Наций.