Из Кремля вперед ногами?

Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях», «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом».

В общем-то, по большому счету, в словах Аксенова мы не услышали ничего концептуально нового. Так или иначе о возрождении новой царской династии народные витии шумят у нас уже давно. Года эдак с 2007-го, то есть с концовки второго срока правления Путина, какой-нибудь политик или общественный фрик обязательно «пустит пулю», Путину, де, необходимо определить срок пожизненный. Не тюремный, конечно, а исключительно президентский. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». При этом большинство комментаторов сходятся на тезисе, что, хотя Путин и признанный автократ, но одновременно и известный законник, и Конституцию менять не станет. У него и сегодня этих «полномочий» - как говорится, афедроном ешь. А заявление главы Крыма - из серии «уж подлизнул, так подлизнул».

И все-таки, если всерьез, а так ли уж это фантастично — определить Путину пожизненный президентский срок? По-моему, ничуть не фантастично. Наоборот, вполне реально. Была бы политическая воля, а уж Госдума «подмахнет».

Вспомним историю Соединенных Штатов XX века. Там существовала традиция-табу, идущая от отцов-основателей: президент страны не имел права переизбираться на третий срок. Но вот 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт, как известно, избирался аж четырежды! Как так получилось? Почему было нарушено правило?

В 1940-м году, Рузвельт, как и подобает джентльмену, согласно обычаю, отказался идти на третий срок. Но не тут-то было! По всей стране были организованы многотысячные митинги, составлялись многочисленные гражданские петиции с призывом: «Рузвельта на третий срок!».

И Франклин Делано не смог отказать народу. Так он вошел в историю США как единственный президент с четырьмя сроками. Справедливости ради надо отметить, что законодательно норма-табу была никак не закреплена, и только в 1951-м году в силу вступила 22-ая поправка к Конституции США: «Один и тот же человек может занимать пост президента не более двух сроков», то есть традиция обрела статус юридической нормы.

Так вот. В России аналогичной американской нормы нет. Есть статья Конституции о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Подчеркиваю — подряд. Так что в принципе, при соблюдении юридических формальностей, Путину ничто не мешает избираться сколько угодно раз, пока эрекции хватит. И все же существуют законы жизни. Люди, увы, не вечны. И вот тут заява Гоблина-Аксенова о пожизненном сроке для Путина - уже совсем не шутка верноподданного прихлебателя.

Перенесемся в 2024-й год — год окончания четвертого срока Путина. В наших политологических кругах утвердилось мнение, что добровольно Путин из Кремля не уйдет никогда. Если только не вперед ногами. А почему? А потому что он сам создал такую политическую систему, что, в случае его ухода из Кремля, никакой государственный институт не способен гарантировать ему личной безопасности. Ведь за годы своего правления он якобы нажил себе массу врагов, как открытых, так и скрытых. И непременно жаждущих мщения.

При этом не следует забывать, что в России прижился институт так называемого «преемника». Но «преемник» - штука ненадежная, человеческий фактор-с. Поэтому 2024-й год может оказаться роковым для Российской Конституции, и мы сможем получить искомый прецедент, о котором столь косноязычно заикнулся крымчанин Гоблин.

Многие воскликнут: «Да ё-мое! К чему эта популярная антиутопия?! Футурологи херовы! Да ваш хваленый Путин — не Бэтмен, не персонаж американского комикса, а такой же человек, как и все, из крови и мяса. Вот возьмет и завтра крякнет! Тромб там внезапно оторвется, или еще чего, и никакая, самая продвинутая медицина, тут не поможет». Так-то оно так. Все под Богом ходим, но в том-то и штука, что такие человеческие вещи, как внезапная смерть, не входят в сам концепт политического выживания.

А политическая стратегия как бы по умолчанию предполагает, что Путин — из семьи долгожителей, и у него столь мощная генетика, что он легко может войти в историю России как самый долгоиграющий государственный деятель. По политическому долгожительству он уже почти обогнал Брежнева, почему ему не замахнуться на Иосифа нашего Сталина и Ивана IV Грозного?

В связи с этими гипотезами, опять же, заявление главы Крыма совсем не выглядит бредом сумасшедшего. Сегодня Гоблин ляпнет, завтра - Жирик, и пошло-поехало. По всем губернским городам тут же соберут многотысячные, с плясками да песнями, митинги. На всех пропагандистских теле-шоу все политологи скопом и хором задудят в одну иерихонскую дуду. И дело будет сделано. Народ проглотит идеологическую пилюлю, да еще и с радостным чавканьем. Возникнет всеобщий и бесконечный «Одобрямс!». И пожизненный срок Путина станет обыденной реальностью.

А там, кстати, и до реализации идеи монархии недалеко. Ведь что мы знаем о Путине? О его личной жизни? Практически ничего. Это, вероятно, самый закрытый государственный деятель в истории России. Мы все знали о пьянстве Ельцина и страданиях его Наины. Видели привычки подкаблучного главы государства Горбачева. Были наслышаны об экстравагантных поступках дочери Брежнева — Галины. Путин же в этом смысле — чуть ли не полное зеро. Его личная жизнь — за семью печатями. Такое поведение необычайно сакрализирует власть. По слегка юмористическим намекам мы лишь догадываемся, что где-то в царских чертогах может скрываться от глаз людских какая-то молодая и привлекательная особа. А если имеется подруга, то почему бы не быть и наследнику — маленькому и смышленому мальчишке?

Это, понятно, все мои вольные фантазии, «Трудно быть Богом-2», но, согласитесь, фантазии рождаются не на пустом месте, а следуют из того, что все мы глухо знаем: из слухов, намеков, табу. В том числе и из, казалось бы, бредовых на первый взгляд заявлений таких вот персонажей как Гоблин. Да, изображать тут из себя бабу Вангу — занятие неблагодарное; это значит, пукать в Вечность, смешить и людей, и Бога. Однако... а почему бы иногда и не посмешить? И - не пукнуть?

Я легко представляю себе год эдак 2040-й. Уже и старичок Трамп сыграл в ящик. И старушку Меркель одолел маразм. А Путин - вот он, во всех смартфонах страны, больших и малых: живее всех живых. Сухой, поджарый, мускулистый. С омоложенным новейшими косметическими технологиями лицом. С пересаженными внутренними органами. На спецпитании, разработанном в секретных лабораториях. Блестит голливудской улыбкой. И все так же брутально шутит.

А рядом — наследник. Только не условный дружбан Медведев. А — настоящий, живой наследник. Родной сын. А в руках у сыночка — символы Империи, вытащенные из спецхрана: скипетр да держава.

И вот уже в самом главном храме страны — Христа Спасителя - готовится красочная и роскошная церемония. Венчания. На Царство. Династии Путиных. А что? Неплохо звучит!

За сим прощаюсь, это был «Словарный запас», берегите себя!

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей