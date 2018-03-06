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Реплика Донецкого: Опошление протеста

Никто не станет спорить, что в Пскове два оппозиционера крестом. Поэтому, когда год назад в нашем городе создавалось местное отделение движения «Открытая Россия», у многих либерально мыслящих граждан затеплилась надежда: теперь разношерстные протестанты Псковщины смогут наконец объединиться - консолидируют силы и развернут в регионе бурную деятельность «за нашу и вашу свободу».

Имя и репутация опального экс-олигарха Михаила Ходорковского, отмотавшего за свои политические взгляды немалый срок, служили своего рода гарантией грядущего общественного контроля. Обществу, как ребенку прививка от кори, насущно необходим оппозиционный взгляд на власть, независимая экспертиза, чтобы чиновники сильно не зарывались и помнили, что оппозиционер всегда бдит, и если случится какой косяк во властных кабинетах, поднимет такой хай, что чинушам мало не покажется.

Надежды, увы, не оправдались. С «Открыткой» в Пскове сразу не заладилось. Всякого рода политические лузеры, фрики и отщепенцы, все те, кому не нашлось теплого местечка в структурах ЛДПР, КПРФ или, допустим, Партии Роста, почуяв запах хайпа, в поисках движухи и выгоды, суетясь и толкаясь, дружно ломанулись под знамена «Открытой России». В учреждаемой «Открытке» тут же сделалось невыносимо душно и тесно от непомерных личностных амбиций. В «мутной» борьбе схлестнулись «заклятые друзья и попутчики» - условные либералы и условные националисты. Одну группу представлял молодой инженер Юрий Каныгин, другую - общественник, экс-депутат из Гдова Алексей Малов. В итоге верх в отделении одержали псковские «нацики», мгновенно законопатив вход в организацию всем псковским интеллигентам, для которых участие в акциях вместе с «гошами-арийцами» есть зашквар, пострашнее путиноидов.

Еще хуже другое: за целый год псковская «Открытка» так и не стала сколько-нибудь заметной политической силой в регионе. Поездки на семинары в страны Евросоюза не в счет. На этом вялом, импотентном фоне псковский Штаб Навального выглядел гораздо убедительней: у навальнышей был харизматичный лидер и внятная цель, да и люди подобрались посолидней. При этом удивила неадеватная позиция власти, которая слишком нервно реагировала на мало-мальские потуги новоявленных оппозиционеров. Если государство такой уж колосс не на глиняных ногах, то смешно дергаться на развернутый в публичном месте баннер.

Ярким примером политической несостоятельности псковской «Открытки» лично для меня стало ее последнее мероприятие - отчетно-выборная конференция в одном из кафе Пскова. «Открыточники» даже вовремя собраться не смогли. Битый час десять незадачливых протестантов ждали делегатов из Острова. Координатором в итоге, не сговариваясь, выбрали победительницу конкурса красоты замужних молодых женщин «Миссис Псков». А само заседание напомнило мне какую детскую игру в «партизан и гестапо»: все как-то понарошку, не всерьез.

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Нет, ребята, так в России революции не делаются! Протестное движение, представьте себе, - это тоже работа, которая требует организации и дисциплины. Зато можно скататься в Вильнюс за счет Ходорковского. Если в этом смысл существования «Открытой России» на Псковщине, то лично я пас. Профанация это, а не протест. То есть по-русски: извращение, опошление идеи.

Спрашивается, на кой хер нам такая оппозиция и такие протестанты?

Саша Донецкий