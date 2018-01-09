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Тристан и «с чудинкой»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как обычно по вторникам, мы будем говорить о региональной политике. К прискорбию, начинать приходится с трагической новости. В начале января попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие и впоследствии скончался в больнице вице-спикер псковского регионального парламента, глава облпотребсоюза Валентин Каленский.

Он был одним из заметных региональных политиков и на протяжении двух десятилетий играл важную роль в общественно-политической жизни нашей области. С 2002 года избирался депутатом регионального парламента от «партии власти». В 2004-2005 годах исполнял обязанности председателя Собрания. Затем был секретарем регионального политсовета «Единой России». Все последние годы являлся заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителем фракции партии «Единая Россия».

И еще один штрих к политическому портрету Валентина Каленского: в 2000-м он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. При всем при этом Валентин Григорьевич был достаточно непубличным человеком, не любил находиться в центре внимания и давать интервью. А если и встречался с журналистами, то говорил исключительно о работе. Едва ли не единственное исключение — это большое интервью почти десятилетней давности, которое политик дал Псковской Ленте Новостей в рамках проекта «Перейдем на личности». Именно тогда читатели узнали о его семье, увлечениях, взглядах и многом другом. Из того интервью становилось ясно, какое значение в его жизни играет потребкооперация в целом и псковский облпотребсоюз в частности. К разговору об этом он возвращался — о чем бы ни заходила речь, от поездок за рубеж до заветного желания (мол, мечтаю, чтобы организация наша была сильной и мощной, а люди в Псковской области жили лучше). Как мне представляется, именно эта тема была для Валентина Каленского главной — и к ней он обращался в дальнейшем не раз, в том числе объясняя в радиоэфире, зачем ему, руководителю крупного объединения, нужна общественно-политическая нагрузка.

«Доверие людей - это то доверие, которое не может делать человека безразличным к проблемам людей. Как говорится, доверием людей надо дорожить и умело им пользоваться», - пояснил он в прямом эфире.



Отмечу, что Валентину Каленскому было 63 года. Прощание с ним пройдет завтра, 10 января, в полдень в Городском культурном центре Пскова. Выражаем соболезнования родным и близким Валентина Григорьевича.

После таких сообщений тяжело переходить к другим темам, но — надо. Псковский политический класс вступает в новый 2018-й. И это будет год под знаком выборов. Прежде всего - мартовских (президента) и сентябрьских (главы Псковской области). Что касается губернаторской кампании — то ее контуры по-прежнему весьма туманны, а вот с президентской - ясности больше, начиная именем будущего победителя (конечно, Владимир Путин) и заканчивая недопуском до выборов Алексея Навального, а также публикацией списка потенциальных участников забега.

Процесс приема документов от самовыдвиженцев завершился намедни - и выяснилось, что желающих поучаствовать в этом процессе оказалось аж под семьдесят человек. И кого там только нет. Если мы взглянем на официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ — открывает список претендентов Агурбаш, а закрывает Яцун. Посредине — Воловик, Волынец, Гамзатова, Лаки Ли, Сираждин Рамазанов, Столпак, Чухлебов и так далее. Кто все эти люди, спросите вы? И мы, пользуясь информацией на сайте Центризбиркома и в СМИ, ответим: наши сограждане, от президента ассоциации стриптиз-клубов до «коммуниста из «Единой России» и «воссоздателя Советского Союза» — так себя позиционирует претендент на пост президента по имени Тристан и по фамилии Присягин. Найти у этих людей что-то общее, какой-то общий пунктик достаточно сложно. Роднит их всех разве что только жгучее желание поучаствовать в выборах. Причем, некоторым важно было не просто выдвинуться, а сделать это в строго определенное время. Вот, например, одному приспичило сделать это в 22 часа 22 минуты. В ЦИКе пошли навстречу, даже несмотря на то, что потенциальный кандидат пришел на несколько минут позже. Эту историю растиражировали едва ли не все российские СМИ, а председатель центризбиркома Элла Памфилова даже неожиданно прокомментировала : мол, есть среди претендентов и те, кто «с чудинкой».

Кстати говоря, словарь синонимов предлагает к слову чудинка следующие варианты: заскок, закидон, бзик, завихрение в мозгах.

Неудивительно, что госпожу Памфилову за этот негативно окрашенный комментарий некоторые критикуют: не дело арбитров из состава Центризбиркома навешивать ярлыки кандидатам.

Прислушаются ли — не знаю: если дело и дальше пойдет так, то можно только догадываться, какие эпитеты прозвучат в адрес, скажем, председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и телеведущей Ксении Собчак — пожалуй, наиболее ярких и неоднозначных кандидатов. И вот — надо же — именно они, единственные из всех участников, уже обозначили перспективу своих визитов в Псковскую область в рамках предвыборной кампании.

По сообщениям СМИ, у лидера ЛДПР запланированы поездки в 15 городов страны (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Псков и другие). Первая поездка в регионы состоится уже в середине января. Напомним, в последний раз лидер ЛДПР официально посещал Псковскую область в 2011 году перед парламентскими выборами. А в 1990-е годы он неоднократно бывал в регионе и, как никто другой, способствовал победе Евгения Михайлова на губернаторских выборах 1996 года.

Вероятно, приедет к нам и госпожа Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива». Как сообщает Псковская Лента Новостей со ссылкой на источник, близкий к предвыборному штабу «кандидата против всех», визит может состояться в феврале. К сказанному добавлю, что в детстве Ксения Анатольевна каждое лето бывала на Псковщине, в одной из деревень Плюсского района — и по словам матери политика, Людмилы Нарусовой, Ксения выросла на молоке плюсской козы Вербы.

Теперь о наших псковских делах — о том, что происходило в дни новогодних каникул. Достаточно неожиданно основным поставщиком новостей в это традиционное постновогоднее затишье выступил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Во-первых, в социальных сетях и СМИ активно обсуждали тот факт, что врио главы региона проводит праздники с семьей на одной из туристических баз Куньинского района. Во-вторых, господин Ведерников посреди каникул отправился в рабочую поездку и побывал на строительстве Псковского перинатального центра.

Тем самым подтвердив, что: а) объект, который никак не могут сдать в эксплуатацию, у него на особом счету, и б) перинатальный центр скоро обязательно сдадут. Не знаю, кому как, а лично мне этот эпизод под условным названием «Губернатор-прораб» напомнил историю про бывшего председателя псковского облисполкома Виталия Пушкарева, любившего устраивать планерки на стройобъектах, и долгоиграющую историю возведения как раз роддома в Пскове.

В середине 1980-х об этом долгострое писали даже центральные СМИ Советского Союза, в Пскове побывала корреспондент «Литературной газеты» Илларионова.

И вот как она описывала проблему и встречу с Пушкаревым. Мол, шестой год вопрос, что называется, стоит ребром, но в ближайшей пятилетке новое здание роддома вряд ли сдадут.

И далее — цитата.

- Кто это вам сказал? - поинтересовался Виталий Николаевич. - Работники горисполкома. - Ну так на будущий год я вас приглашаю к нам — в командировку или в гости, как хотите. На открытие нового родильного дома.

«Виталий Николаевич взял всю ответственность за принятое решение на себя», - написала корреспондент «Литературки». И, кстати говоря, конец долгострою был положен — роддом сдали. И вот спустя тридцать лет — эдакое дежавю. Теперь уже в роли «ускорителя» процесса выступает врио губернатора Михаил Ведерников. Как формулирует пресс-служба администрации, благодаря врио губернатора строительству удалось придать «максимальную динамику», но при этом господин Ведерников не снимает ситуацию с «личного контроля».

Отмечу и еще один момент, связанный с врио губернатора. В конце декабря он записал свое первое новогоднее обращение к жителям региона. Всё там достаточно традиционно - сам жанр такого обращения не предполагает неожиданностей. В другой ситуации на новогоднее поздравление мы, наверное, не обратили бы внимания в рамках программы о политике, но тут следует учесть, что Михаил Ведерников за первые три месяца работы в статусе врио губернатора нечасто делал публичные заявления. За неимением иного делаем зарубку на память, пытаясь понять, с чем региональный руководитель пойдет к избирателю в 2018-м, какой «багаж добрых дел» понесет в массы и какие планы обозначит.

В общем, такой «узелок на память». Возможно, уже через неделю с небольшим — в «сто дней в должности» Михаил Ведерников будет более конкретен и обозначит новые направления.

На этом всё на сегодня. До встречи через неделю. О происходящем в псковской политике вы как и прежде можете узнавать из программ радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и сообщений интернет-портала Псковская Лента Новостей. К слову, сайт ПЛН сегодня обновился. Он стал еще удобнее для читателей, а функционал вышел на новый качественный уровень. В сказанном вы можете убедиться сами, я же добавлю лишь то, что меняясь внешне и шагая в ногу со временем, ПЛН остается неизменна в главном: оперативно и достоверно информирует читателей обо всем, что происходит в городе, регионе, стране и мире.

Вот на этой ноте разрешите завершить выпуск. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До свидания.