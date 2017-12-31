Смелости и вдохновения, здоровья и благополучия в Новом году желает псковичам врио губернатора Михаил Ведерников. ВИДЕО

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Новым 2018 годом и Рождеством. В поздравлении, опубликованном на официальном портале госорганов, говорится:

«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздничные дни мы по традиции проводим в кругу семьи, близких, друзей, подводим итоги, строим планы на будущее. Провожая уходящий год, мы всегда верим, что все трудности и невзгоды останутся в прошлом. Минувший 2017 год был непростым, но за новогодним столом каждый из нас вспомнит добрые моменты, связанные с ним.

В уходящем году произошли события, которые войдут в историю и нашей Псковской области: спустя четверть века мы запустили санитарную авиацию, построили современную школу, в особой экономической зоне «Моглино» открылся первый завод.

Успех области напрямую зависит от каждого из нас: от качества нашей работы, любви к родной земле, готовности брать на себя ответственность и менять жизнь к лучшему. Я благодарю всех работников здравоохранения, культуры, образования, спорта, социальной сферы, всех, кто трудится на производстве и в аграрном секторе, в сфере услуг за добросовестный труд, за личный вклад в развитие своих поселков и деревень, городов и районов, Псковской области и страны в целом. Отдельная благодарность тем, кто 2018 год будет встречать на работе, на службе, на боевом посту. Особую признательность хочу выразить людям старшего поколения, нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за мудрость, терпение и сохранение традиций.

Впереди еще много работы, но вместе, сообща, нам под силу реализовать даже самые смелые проекты и планы. Каждая большая победа всегда складывается из сотен малых дел. И только общими усилиями, честным и добросовестным трудом мы сможем сделать наш регион еще лучше!

В планах на следующий год - создание инфраструктурных и социальных объектов, новых производств и рабочих мест, развитие молодежных и общественных пространств.

Дорогие друзья! Я искреннее желаю, чтобы в будущем году у каждого из вас сбылись самые заветные мечты, реализовались самые смелые планы.

Желаю вам успехов в работе на благо Псковской области и России!

Пусть в каждый дом придут счастье, любовь и семейное тепло. Смелости и вдохновения, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником! С Новым 2018 годом!

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников».

Источник: Псковская Лента Новостей