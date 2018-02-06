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Александр Савенко Публикаций: 81
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Блоги / Александр Савенко

О политических головоломках и административном пазле

06.02.2018 17:55|ПсковКомментариев: 8

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня в выпуске:

Выборы-2018: по ком бьет бойкот?
Визиты недели. Полпред президента Беглов, лидер «Яблока» Явлинский, экс-губернатор Туманов — чем запомнятся их приезды в регион?
«Надо чаще встречаться». На первую встречу в Псковском дискуссионном клубе собралось более полусотни политиков, общественников, журналистов и блогеров.

Минувшая неделя выдалась весьма любопытной и насыщенной событиями, в том числе в рамках президентской избирательной кампании. Впрочем, о ходе главных выборов страны мы поговорим чуть позже, а вначале о региональном отрезке «вертикали власти» — прежде всего, о временно исполняющем обязанности губернатора Михаиле Ведерникове.

Он провел первое заседание рабочей группы по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами — и это стремление регионального руководителя лично разобраться и решить острую мусорную проблему рассматривают как положительную тенденцию даже представители оппозиции. Вспоминая при этом, что ни предшественники господина Ведерникова, ни прежние псковские градоначальники подобной заинтересованности в решении этого вопроса не проявляли. Посмотрим, какой результат даст эта работа.

Кроме того, на неделе было объявлено, что новым руководителем аппарата региональной администрации стал 40-летний Денис Гуляев — человек для псковичей абсолютно новый. Известно о нем пока немного: а именно то, что он работал руководителем аппарата одного из комитетов Госдумы, входил в кадровый резерв президента, является кандидатом экономических наук. Вот, пожалуй, и всё. Следует сказать, что должность руководителя аппарата, по сути своей, не публичная; интерес же к этому назначению во-многом объясняется тем, что ранее, в администрации Андрея Турчака, аппарат возглавлял вице-губернатор Максим Жаворонков, в руках которого были сконцентрированы огромные полномочия. После его отъезда вслед за шефом в Москву, наблюдателей интересовало: как будет поделен функционал. И вот два ответа уже прозвучали: напомню, что в ноябре вице-губернатором — куратором политико-медийного блока стал экс-глава облизбиркома Николай Цветков. Теперь Гуляев — руководитель аппарата, так что новый административный пазл постепенно складывается.

Параллельно появляются новые вопросы: на минувшей неделе нашла подтверждение ранее опубликованная Псковской Лентой Новостей информация об уходе вице-губернатора Сергея Перникова, еще одного члена команды Турчака, работавшего в администрации Псковской области с 2009 года, длительное время — в ранге первого заместителя главы области. Господин Перников перешел на работу в компанию «Российские железные дороги» и возглавит там управление по координации международных проектов за рубежом. Так что ждем от областного руководства очередных кадровых перестановок.

Кроме решения задачек, которые подбрасывает местная жизнь, врио губернатора сдавал на неделе и другой «экзамен» — принимал нового полпреда президента на Северо-Западе Александра Беглова. Как бы кто ни относился к данному институту государственной власти, следует понимать: полпреды - важная часть «вертикали власти», от них многое зависит.

При этом построение взаимоотношений глав субъектов Федерации и этого «ока государева» в федеральных округах - в определенном смысле ребус, головоломка: зачастую заранее неизвестно, как они сложатся.

Недавняя история хранит примеры как прямой поддержки псковских руководителей со стороны представителей президента, так и весьма негативного их отношения к губернатору. В последние годы на Северо-Западе полпреды меняются достаточно часто. После того, как в 2011-м этот пост покинул Илья Клебанов, нынешний представитель президента на Северо-Западе — уже четвертый. Вначале был Николай Винниченко, потом - Владимир Булавин, с лета 2016-го полтора года — Николай Цуканов, заместителем которого до назначения в Псков работал Михаил Ведерников. И с декабря 2017-го — Александр Беглов. 1 февраля, то есть всего спустя месяц после вступления в должность, он приехал в Псков, чтобы проконтролировать, как здесь реализуются «майские» указы президента и насколько успешно регион выполняет «поручения и стратегические инициативы главы государства, направленные на повышение качества жизни населения». В рамках поездки господин Беглов посетил ряд объектов, провел совещания, а напоследок, оценивая работу властей по выполнению «майских указов» и в других направлениях, отметил целый ряд позитивных моментов.

Кто-то, конечно, отметит, что это обычное дело - публично демонстрировать поддержку губернаторам, тем более недавно назначенным врио, и показывать, что все идет по плану на вверенных полпредам территориях. Отчасти, конечно, так и есть. Однако тут я бы обратил внимание на два момента. Во-первых, если вспомнить предшественников Беглова, которые хотя и находили, за что похвалить псковскую региональную власть, вместе с тем и ругали ее, подчас весьма жестко. А впоследствии на официальном сайте полпреда отчеты о поездках в Псков содержали критические высказывания, которые старалась не замечать пресс-служба областной администрации. В случае с приездом Беглова ничего подобного нет — на сайте полпреда никаких критических замечаний. Во-вторых, визит в Псков стоял в ряду поездок полпреда по регионам Северо-Запада — это я к тому, что есть с чем сравнивать: область и врио губернатора выглядят тут весьма достойно.

Так что, учитывая все это, а также работу врио губернатора по местной повестке, уверенно заносим неделю в актив Михаила Ведерникова.

В целом он продолжает демонстрировать нацеленность на системную работу, в том числе на долгосрочную перспективу. При этом врио главы области может рассчитывать на поддержку команды своего предшественника Андрея Турчака, которая на неделе продолжала закрепляться в столице: экс-сотрудник администрации области и ПсковГУ Роман Романов возглавил политуправление «Единой России», а уже упоминавшийся Максим Жаворонков вошел в состав Центризбиркома.

И - в продолжение темы визитов: господин Жаворонков в уик-энд побывал в Пскове и вновь сыграл в хоккей с легендами советского спорта. Компанию ему составил экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов, на прошлой неделе отметивший свое 60-летие.

Несмотря на то, что уже более 20 лет господин Туманов живет и работает вне региона, связей с областью он не утратил Более того, по-прежнему возглавляет псковское землячество в столице и выглядит эдаким центром притяжения группы экс-скобарей, желающих помогать Псковщине.

Владислав Туманов о Михаиле Ведерникове: Мы уже встречались, познакомились. Видна преемственность. Мне кажется, для Псковской области это будет подспорье. Человек не делает резких движений и не рубит с плеча. Вполне понятное желание осмотреться, понять. Когда одно из первых решений принимается — и это по поддержке социальной сферы, есть понимание значения аграрного сектора, при этом не забывается наше многострадальное Мелетово - это правильно.

И еще один визит минувшей недели: первым из претендентов на пост президента России в Псков пожаловал Григорий Явлинский, уже в новом имидже — с бородой. Это не первый приезд лидера партии «Яблоко» в нашу область за последние годы, при этом встречи с ним неизменно вызывают заметный общественный интерес. Так было и в этот раз. В пресс-центре ПЛН прошел круглый стол на темы свободы слова и массовой информации — здесь собрались представители практически всех ведущих региональных масс-медиа.

Кроме того, Григорий Явлинский дал большое интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», провел встречу в Торгово-промышленной палате Псковской области, побеседовал с горожанами, а на следующий день побывал в Гдовском районе, где, напомню, победу на ноябрьских выборах одержал кандидат от «Яблока».

Григорий Явлинский: Да, я знаю, что у Путина 146%, я знаю. Я сегодня еще и в Пскове в этом убедился: ну, может, в Пскове, там, даже 147%. Но если десятки миллионов людей проголосуют за изменение политики, кто бы ни стал президентом России, он будет учитывать это мнение.

За пару дней партийный лидер ответил на множество вопросов, осветил целый ряд тем, при этом достаточно часто при обсуждении звучала фамилия Алексея Навального, не допущенного к участию в президентской избирательной кампании и призвавшего к бойкоту выборов. Как считают эксперты, призывы оппозиционера к «забастовке избирателей» и походу на участки исключительно для наблюдения за процессом голосования едва ли серьезно повлияют на позиции абсолютного большинства кандидатов (а их, вероятно, будет восемь, включая Владимира Путина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского и других). Бьет затея Навального исключительно по Григорию Явлинскому. Именно за него и «Яблоко» ранее голосовали многие из тех, кто сейчас выступает за бойкот выборов и ретранслирует тезисы Алексея Навального. И неудивительно, что тот же руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг так эмоционально и яростно реагирует последний год на активность господина Навального.

Это мнение экспертов нашло явное подтверждение на минувшей неделе при открытии в Пскове дискуссионного клуба. Первая встреча на тему «Бойкот выборов 18 марта: за и против» собрала более полусотни человек - руководителей региональных отделений партий, депутатов областного Собрания и Псковской гордумы, общественных активистов, блогеров, представителей СМИ. Позицию «за» бойкот олицетворяли как раз те, кто ранее числился в сторонниках «Яблока». Впрочем, группа проводников идей господина Навального была в этой дискуссии в очевидном меньшинстве. Большинство же участников встречи, в том числе представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», выступали за участие в выборах.

Увы, время нашей программы не позволяет подробно рассказать о том, как прошли первые дебаты. Интересующихся отсылаю к статье «Голосовать нельзя бойкотировать».

Время нашей программы подошло к концу — к сожалению, сегодня мы не успели обратиться к ранее заявленной теме подготовки к губернаторским выборам. Но обещаю: скоро обязательно вернемся и к этой теме, и к разговору о митинговой активности в предвыборный период — как провластных объединений, так и оппозиции.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.  

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Туманов Владислав
Цветков Николай Юрьевич Врио заместителя губернатора Псковской области Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Перников Сергей Григорьевич
Жаворонков Максим Константинович Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» – руководитель организационного управления Романов Роман Николаевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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