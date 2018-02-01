Общество

Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали

Псковский дискуссионный клуб начал свою работу. Первые дебаты на тему участия/неучастия в президентских выборах прошли вечером в пятницу, 2 февраля, и собрали более полусотни региональных политиков, общественников, журналистов, блогеров. За тем, как в Пскове возрождали традицию ведения свободной дискуссии, без которой невозможно развитие гражданского общества, внимательно следил корреспондент ПЛН.

Кампания по выборам президента в самом разгаре, пора бы уже прозвучать ответам на многие вопросы, однако их за полтора месяца до дня голосования как не было – так и нет. Стороны политического процесса «закрываются» от оппонентов, то ли опасаясь прямого общения, то ли просто не желая пересекаться с приверженцами другой точки зрения. К тому же и возможностей для такого обмена мнениями, свободных дискуссионных площадок у нас, по сути дела, нет.

В этой ситуации медиахолдинг «Гражданская пресса», в который входит и Псковская Лента Новостей, в партнерстве с главной дискуссионной площадкой страны «WTF?» решили инициировать создание такой площадки в Пскове.

На предложение пообщаться в максимально комфортной атмосфере по одной из самых актуальных тем общественно-политической повестки отозвались лидеры региональных отделений ведущих политических партий, депутаты областного Собрания и Псковской гордумы, общественные деятели, представители ведущих СМИ, «завсегдатаи» социальных сетей, гости из Санкт-Петербурга. Все они стали участниками первого неформального заседания на тему «Бойкот выборов 18 марта: за и против».

Встречу открыл модератор дискуссии – публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Обозначив тему разговора и сформулировав «правила игры», он предоставил слово участникам дискуссии – с одной стороны, представителям группы сторонников Алексея Навального, выступающим за бойкот выборов (журналист Светлана Прокопьева и член общественной палаты Псковской области Игорь Батов), а с другой – тем, кто выступает за участие в голосовании (вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко и медиаменеджер Александр Машкарин).

- Мы не признаем конкретно эти выборы, но мы будет участвовать в них в качестве наблюдателей, чтобы не давать искусственно поднимать явку. Мы уже знаем победителя, знаем его результат, и единственная интрига состоит в том, сколько именно человек придут реализовать этот результат, - обозначила свою позицию Светлана Прокопьева.

- Выборы в таком виде - это легализация узурпированной власти, - заявил, перечисляя ряд причин своего отказа от участия в голосовании Батов.

Как принято говорить в таких случаях, ответ не заставил себя долго ждать. Сторонники участия в выборах 18 марта тут же постарались доходчиво донести свою точку зрения присутствующих. Для этого они прибегали к воспоминаниям о боровшихся за право голосовать предках, результатам опроса на ПЛН и известному анекдоту о Брежневе, арбузе и выборах по-советски. Весь этот арсенал полемических приемов явил публике вице-спикер регионального парламента, политтехнолог и социолог Виктор Остренко. По его мнению, сторонники бойкота хотят таким образом лишь доказать состоятельность своего кандидата, не допущенного до выборов.

- Их позиция слабее, - вынес свое оценочное суждение парламентарий.

Собственные доводы в пользу участия в голосовании привел руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин. Он выступил против бойкота выборов, так как полагает, что голоса всех, кто не придет на выборы, оппозиционер Алексей Навальный сможет «с честными глазами» «присвоить» себе.

- Это манипуляция голосами, - прокомментировал позицию сторонников бойкота Александр Машкарин. - Только ради того, чтобы господин Навальный не присвоил мой голос, я приду на выборы.

Иначе говоря, по мнению медиаменеджера, всех, кто на выборах останется дома, Навальный запишет себе в актив. Даже если эти люди остались дома, потому что их все устраивает. Вот чтобы он эти голоса не присвоил себе, надо идти на выборы.



Светлана Прокопьева просияла: позже она признается, что это откровение (пойду на выборы, чтобы Навальный не украл мой голос) – «лучшее из всего, что слышала за всю кампанию». А, как вы понимаете, слышала госпожа Прокопьева немало – от зажигательных призывов Навального до спичей Путина и его искрометного пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

И вот, выходит, видевшая все восемь чудес этой кампании, включая Жириновского и Собчак, Светлана Прокопьева самое лучшее услышала на первом заседании дискуссионного клуба. Да уже ради одного этого стоило организовать эту встречу!

Если говорить серьезно, то вступительные заявления стали лишь вводной частью, эдакой «затравкой» к полуторачасовому дискуссионному марафону. Сменяя друг друга, в центре внимания публики оказывались представители различных партий и групп. Каждый из них высказывал собственную точку зрения, в чем-то соглашаясь, а в чем-то принципиально возражая другим участникам.



- Святое право гражданина - проголосовать за кого-то из кандидатов или сделать бюллетень недействительным, - напомнил лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг. По его убеждению, никакой альтернативы для изменения ситуации в стране, кроме выборов, нет – а значит, надо идти и голосовать.

Стоит ли говорить, что в отличие от сторонников Навального, не допущенного до участия в президентской гонке, Лев Шлосберг имя своего кандидата в бюллетене для голосования обнаружит: на днях побывавший в Пскове лидер «Яблока» Григорий Явлинский близок к тому, чтобы стать зарегистрированным кандидатом.



- Идите на выборы и порвите бюллетень, если у вас нет своего кандидата. И тогда ваш голос не будет украден, - посоветовал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Ему рвать бюллетень не придется: ветеран президентских кампаний Владимир Жириновский, как и прежде в строю - и тоже собирается приехать в наш город.

- Президентская кампания 2018 года - это не выбор программ и направлений развития страны, а выбор личностей, - с заметным сожалением констатировал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. - Такой подход – неверный, надо призывать граждан обратить внимание и изучить ту платформу, с которой кандидаты идут на выборы.

Естественно, коммунист рассчитывает, что с особым вниманием избиратели отнесутся к изучению программы кандидата от КПРФ «20 шагов Павла Грудинина».

- Зачем нам с вами раскачивать лодку, в которой мы вместе с вами сидим и вместе куда-то плывем? – задался риторическим вопросом депутат Псковской гордумы, председатель областного отделения «Справедливой России» Олег Брячак (едва ли не единственный, кто пришел на дискуссию под пиво в костюме и галстуке). - Да, непростые времена наступили. Да, кому-то сложно живется. И мне тоже с моими уголовными делами и прессингом живется непросто. Но я никогда не буду жаловаться на жизнь и никогда не скажу, что мое государство мне несимпатично.

Отмечу, что и Брячак обнаружит в бюллетене имя своего кандидата: справедливороссы, как и «Единая Россия» с ОНФ, поддерживают самовыдвиженца Владимира Путина.

Разумеется, никаких терзаний по поводу выбора 18 марта не испытывает и единоросс, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Повторив известный тезис о том, что действующему президенту нет альтернативы – он призвал представителей оппозиции самим стать «новыми Путиными» (в том смысле, что ничто же не мешает стать).

- Вы у себя разберитесь! Вы дербаните страну своими оппозиционными взглядами, и никто - ни господин Явлинский, ни Ксюша - не протянули руку Навальному, и наоборот. Там нет союза, вот это страшно, - грустно отметил Алексей Севастьянов.



Хотя почему отсутствие согласия в рядах оппозиции страшит его, пламенного единоросса, так и осталось по большому счету загадкой. Казалось бы, ему бы, наоборот, радоваться этому раздраю у противника, а нет – печалится.

И, наверное, неудивительно, что именно реплики господина Севастьянова вызывали у публики горячее желание поспорить и пошуметь. По этой части конкуренцию ему могли составить разве что две представительницы прекрасного пола – заместитель главы Пскова Елена Полонская и региональный уполномоченный по защите прав ребенка Наталия Соколова.

Последняя, к слову, в своем выступлении акцентировала внимание на недопустимости вовлечения несовершеннолетних в политическую деятельность – мол, оставьте их в покое, боритесь за умы взрослых (напомню, что участие «навальнят» в массовых уличных акциях, в том числе несанкционированных – один из частых упреков в адрес оппозиционера). Алаверды представительницам власти досталось за привлечение к агитации ЕР несовершеннолетних. Впрочем, переубедить друг друга сторонам не удалось – ни по этому вопросу, ни в целом по теме дискуссии.

За приз в номинации «Самые нетривиальные сравнения» могли бы побороться Александр Машкарин, уподобивший кандидатов в президенты "мерседесам" и "запорожцам", и депутат гордумы Денис Иванов, призвавший оппозицию не сравнивать «морковку с паровозом»



Наблюдая за дебатами, я не раз ловил себя на неожиданной мысли: вот если представить, что работа дискуссионного клуба - вдруг - ограничилась бы лишь первой встречей политически активных граждан и ничего больше не последовало, то одного этого было бы уже немало. По крайней мере, оппоненты обменялись мнениями на актуальную общественно-политическую тему, а благодаря СМИ и трансляции в соцсетях получили возможность рассказать о своей позиции «городу и миру». При этом сами стартовые дебаты выдались, хотя и несколько сумбурными, но весьма содержательными, непредсказуемыми, временами жаркими, иногда – веселыми, в общем, по-настоящему живыми.

Так что в определенном смысле этот «баттл» выглядел едва ли не полной противоположностью нынешних выборов. Это их нередко называют не выборами, а референдумом о доверии Путину, там нет никакой серьезной интриги - и главный вопрос для многих: «идти или не идти», раз уж «всё предрешено». В пятничный вечер в популярном пабе «903» все было иначе – нескучно и «ничего не предрешено».

Андрей Степанов