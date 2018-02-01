Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Биткоин не может быть пирамидой
дом комфорт-класса в центре Пскова
афиша юбилейного пушкинского
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сага о ТБО
Пора попросить о снижении тарифов на электроэнергию?
Подарки каждый день
Пересдача для всех
Информационные стенды таблички, вывески
Кому помешала смерть Сталина?
Губернатор-2018: победитель получает всё
ещё Общество 01.02.2018 14:1998 Юрий Киселев покидает пост директора Псковского музея-заповедника 03.02.2018 21:110 «Добрый город» объявляет конкурс социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни псковичей 03.02.2018 20:079 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина 03.02.2018 19:080 Александр Котов поздравил школу в плюсском селе Ляды со 145-летием 03.02.2018 18:4412 Псковские десантники начали совершать сверхдальний лыжный переход 03.02.2018 18:3450 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина
Самое популярное 03.02.2018 18:3450 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина 31.01.2018 18:0252 Вице-губернатор Перников переходит на работу в ПАО «Российские железные дороги» 01.02.2018 10:0825 Ярослав Фролов о происшествии на Псковском озере: Мы поджигали все, что можно, чтобы согреть тонувших рыбаков 02.02.2018 10:5255 Псковский спорткомплекс «Электрон» продали за 31,5 млн рублей 31.01.2018 17:5242 Аппарат администрации Псковской области возглавил Денис Гуляев
 
Общество

Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали

03.02.2018 11:25|ПсковКомментариев: 40

Псковский дискуссионный клуб начал свою работу. Первые дебаты на тему участия/неучастия в президентских выборах прошли вечером в пятницу, 2 февраля, и собрали более полусотни региональных политиков, общественников, журналистов, блогеров. За тем, как в Пскове возрождали традицию ведения свободной дискуссии, без которой невозможно развитие гражданского общества, внимательно следил корреспондент ПЛН. 

Кампания по выборам президента в самом разгаре, пора бы уже прозвучать ответам на многие вопросы, однако их за полтора месяца до дня голосования как не было – так и нет. Стороны политического процесса «закрываются» от оппонентов, то ли опасаясь прямого общения, то ли просто не желая пересекаться с приверженцами другой точки зрения. К тому же и возможностей для такого обмена мнениями, свободных дискуссионных площадок у нас, по сути дела, нет. 

В этой ситуации медиахолдинг «Гражданская пресса», в который входит и Псковская Лента Новостей, в партнерстве с главной дискуссионной площадкой страны «WTF?» решили инициировать создание такой площадки в Пскове.

На предложение пообщаться в максимально комфортной атмосфере по одной из самых актуальных тем общественно-политической повестки отозвались лидеры региональных отделений ведущих политических партий, депутаты областного Собрания и Псковской гордумы, общественные деятели, представители ведущих СМИ, «завсегдатаи» социальных сетей, гости из Санкт-Петербурга. Все они стали участниками первого неформального заседания на тему «Бойкот выборов 18 марта: за и против».

Встречу открыл модератор дискуссии – публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Обозначив тему разговора и сформулировав «правила игры», он предоставил слово участникам дискуссии – с одной стороны, представителям группы сторонников Алексея Навального, выступающим за бойкот выборов (журналист Светлана Прокопьева и член общественной палаты Псковской области Игорь Батов), а с другой – тем, кто выступает за участие в голосовании (вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко и медиаменеджер Александр Машкарин). 

 - Мы не признаем конкретно эти выборы, но мы будет участвовать в них в качестве наблюдателей, чтобы не давать искусственно поднимать явку. Мы уже знаем победителя, знаем его результат, и единственная интрига состоит в том, сколько именно человек придут реализовать этот результат, - обозначила свою позицию Светлана Прокопьева.

- Выборы в таком виде - это легализация узурпированной власти, - заявил, перечисляя ряд причин своего отказа от участия в голосовании Батов.

Как принято говорить в таких случаях, ответ не заставил себя долго ждать. Сторонники участия в выборах 18 марта тут же постарались доходчиво донести свою точку зрения присутствующих. Для этого они прибегали к воспоминаниям о боровшихся за право голосовать предках, результатам опроса на ПЛН и известному анекдоту о Брежневе, арбузе и выборах по-советски. Весь этот арсенал полемических приемов явил публике вице-спикер регионального парламента, политтехнолог и социолог Виктор Остренко. По его мнению, сторонники бойкота хотят таким образом лишь доказать состоятельность своего кандидата, не допущенного до выборов. 

- Их позиция слабее, - вынес свое оценочное суждение парламентарий.

Собственные доводы в пользу участия в голосовании привел руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин. Он выступил против бойкота выборов, так как полагает, что голоса всех, кто не придет на выборы, оппозиционер Алексей Навальный сможет «с честными глазами» «присвоить» себе. 

- Это манипуляция голосами, - прокомментировал позицию сторонников бойкота Александр Машкарин. - Только ради того, чтобы господин Навальный не присвоил мой голос, я приду на выборы.

Иначе говоря, по мнению медиаменеджера, всех, кто на выборах останется дома, Навальный запишет себе в актив. Даже если эти люди остались дома, потому что их все устраивает. Вот чтобы он эти голоса не присвоил себе, надо  идти на выборы. 

 


Светлана Прокопьева просияла: позже она признается, что это откровение (пойду на выборы, чтобы Навальный не украл мой голос) – «лучшее из всего, что слышала за всю кампанию». А, как вы понимаете, слышала госпожа Прокопьева немало – от зажигательных призывов Навального до спичей Путина и его искрометного пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

И вот, выходит, видевшая все восемь чудес этой кампании, включая Жириновского и Собчак, Светлана Прокопьева самое лучшее услышала на первом заседании дискуссионного клуба. Да уже ради одного этого стоило организовать эту встречу!

Если говорить серьезно, то вступительные заявления стали лишь вводной частью, эдакой «затравкой» к полуторачасовому дискуссионному марафону. Сменяя друг друга, в центре внимания публики оказывались представители различных партий и групп. Каждый из них высказывал собственную точку зрения, в чем-то соглашаясь, а в чем-то принципиально возражая другим участникам.


- Святое право гражданина - проголосовать за кого-то из кандидатов или сделать бюллетень недействительным, - напомнил лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг. По его убеждению, никакой альтернативы для изменения ситуации в стране, кроме выборов, нет – а значит, надо идти и голосовать.

Стоит ли говорить, что в отличие от сторонников Навального, не допущенного до участия в президентской гонке, Лев Шлосберг имя своего кандидата в бюллетене для голосования обнаружит: на днях побывавший в Пскове лидер «Яблока» Григорий Явлинский близок к тому, чтобы стать зарегистрированным кандидатом. 


- Идите на выборы и порвите бюллетень, если у вас нет своего кандидата. И тогда ваш голос не будет украден, - посоветовал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Ему рвать бюллетень не придется: ветеран президентских кампаний Владимир Жириновский, как и прежде в строю - и тоже собирается приехать в наш город. 

- Президентская кампания 2018 года - это не выбор программ и направлений развития страны, а выбор личностей, - с заметным сожалением констатировал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. - Такой подход – неверный, надо призывать граждан обратить внимание и изучить ту платформу, с которой кандидаты идут на выборы.

Естественно, коммунист рассчитывает, что с особым вниманием избиратели отнесутся к изучению программы кандидата от КПРФ «20 шагов Павла Грудинина».

- Зачем нам с вами раскачивать лодку, в которой мы вместе с вами сидим и вместе куда-то плывем? – задался риторическим вопросом депутат Псковской гордумы, председатель областного отделения «Справедливой России» Олег Брячак (едва ли не единственный, кто пришел на дискуссию под пиво в костюме и галстуке). - Да, непростые времена наступили. Да, кому-то сложно живется. И мне тоже с моими уголовными делами и прессингом живется непросто. Но я никогда не буду жаловаться на жизнь и никогда не скажу, что мое государство мне несимпатично.

Отмечу, что и Брячак обнаружит в бюллетене имя своего кандидата: справедливороссы, как и «Единая Россия» с ОНФ, поддерживают самовыдвиженца Владимира Путина.  

Разумеется, никаких терзаний по поводу выбора 18 марта не испытывает и единоросс, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Повторив известный тезис о том, что действующему президенту нет альтернативы – он призвал представителей оппозиции самим стать «новыми Путиными» (в том смысле, что ничто же не мешает стать).

 - Вы у себя разберитесь! Вы дербаните страну своими оппозиционными взглядами, и никто - ни господин Явлинский, ни Ксюша - не протянули руку Навальному, и наоборот. Там нет союза, вот это страшно, - грустно отметил Алексей Севастьянов. 

Хотя почему отсутствие согласия в рядах оппозиции   страшит его, пламенного единоросса, так и осталось по большому счету загадкой. Казалось бы, ему бы, наоборот, радоваться этому раздраю у противника, а нет – печалится.

И, наверное, неудивительно, что именно реплики господина Севастьянова вызывали у публики горячее желание поспорить и пошуметь. По этой части конкуренцию ему могли составить разве что две представительницы прекрасного пола – заместитель главы Пскова Елена Полонская и региональный уполномоченный по защите прав ребенка Наталия Соколова.

Последняя, к слову, в своем выступлении акцентировала внимание на недопустимости вовлечения несовершеннолетних в политическую деятельность – мол, оставьте их в покое, боритесь за умы взрослых (напомню, что участие «навальнят» в массовых уличных акциях, в том числе несанкционированных – один из частых упреков в адрес оппозиционера). Алаверды представительницам власти досталось за привлечение к агитации ЕР несовершеннолетних. Впрочем, переубедить друг друга сторонам не удалось – ни по этому вопросу, ни в целом по теме дискуссии. 

За приз в номинации «Самые нетривиальные сравнения» могли бы побороться Александр Машкарин, уподобивший кандидатов в президенты "мерседесам" и "запорожцам", и депутат гордумы Денис Иванов, призвавший оппозицию не сравнивать «морковку с паровозом» 


 Наблюдая за дебатами, я не раз ловил себя на неожиданной мысли: вот если представить, что работа дискуссионного клуба - вдруг - ограничилась бы лишь первой встречей политически активных граждан и ничего больше не последовало, то одного этого было бы уже немало. По крайней мере, оппоненты обменялись мнениями на актуальную общественно-политическую тему, а благодаря СМИ и трансляции в соцсетях получили возможность рассказать о своей позиции «городу и миру». При этом сами стартовые дебаты выдались, хотя и несколько сумбурными, но весьма содержательными, непредсказуемыми, временами жаркими, иногда – веселыми, в общем, по-настоящему живыми.

Так что в определенном смысле этот «баттл» выглядел едва ли не полной противоположностью нынешних выборов. Это их нередко называют не выборами, а референдумом о доверии Путину, там нет никакой серьезной интриги - и главный вопрос для многих: «идти или не идти», раз уж «всё предрешено». В пятничный вечер в популярном пабе «903» все было иначе – нескучно и «ничего не предрешено». 

Андрей Степанов

 

Теги: #Псковский дискуссионный клуб #WTF?
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 40Версия для печати
 

 
опрос
Собираетесь ли вы участвовать в выборах президента 18 марта?
В опросе приняло участие 2065 человек
Сюжет: Первое заседание Псковского дискуссионного клуба Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали Николай Рассадин призвал сторонников Навального не бойкотировать выборы, а вписывать имя своего кандидата в бюллетени Руководитель штаба Навального в Пскове: На эти выборы ходить не нужно, потому что выбора нет Петр Алексеенко: Если мы не придем на выборы, наши голоса украдут Антон Минаков: Не приходя на выборы, вы даете почву для коррупционных схем Олег Брячак: Бойкот выборов президента - подарок врагам нашего государства Алексей Севастьянов: Не трогайте оппозицию, они сами между собой погрызутся Лев Шлосберг: Если мы не участвуем в выборах, мы отрицаем институт выборов как таковой Виктор Остренко о сторонниках бойкота выборов: Их позиция слабее ​​​​​​​Псковские сторонники бойкота выборов 18 марта: Мы не признаем конкретно эти выборы Псковский дискуссионный клуб открылся при поддержке ПЛН
Лента новостей
Последние новости
03.02.2018, 22:191 YouTube будет помечать ролики государственных СМИ 03.02.2018, 21:110 «Добрый город» объявляет конкурс социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни псковичей 03.02.2018, 20:293 В Острове открылся новый фитнес-клуб «Атлетик» 03.02.2018, 20:079 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина
03.02.2018, 19:4814 В Сирии сбит российский Су-25 03.02.2018, 19:080 Александр Котов поздравил школу в плюсском селе Ляды со 145-летием 03.02.2018, 18:4412 Псковские десантники начали совершать сверхдальний лыжный переход 03.02.2018, 18:3450 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина
03.02.2018, 18:060 Продолжаются поиски жителя печорской деревни с татуировкой «За ВДВ» 03.02.2018, 17:550 В Лядах завершается строительство отдельного пожарного поста 03.02.2018, 17:2250 Андрей Турчак: Вместе мы - сила, которая справится с любыми вызовами 03.02.2018, 17:071 Следственный комитет предлагает пересмотреть процедуру усыновления детей
03.02.2018, 16:518 Призер Олимпийских игр Сергей Матвеев: Олимпийские игры для любого спортсмена – это самый главный старт 03.02.2018, 16:261 «Легенды хоккея» обыграли сборную Псковской области со счетом 8:3 03.02.2018, 16:200 До -10 опустится температура в Псковской области в воскресенье 03.02.2018, 15:5312 Псковские профсоюзные активисты поддержали российских олимпийцев
03.02.2018, 15:380 Матч со звездами хоккея стартовал в Пскове 03.02.2018, 15:090 С сегодняшнего дня псковские рыболовы могут выходить на лед 03.02.2018, 15:0711 Задержанные в Пскове по подозрению в хищении солдатских продуктов являются представителями коммерческой фирмы - командование ВДВ 03.02.2018, 14:410 Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан для поступления в вузы войск национальной гвардии
03.02.2018, 14:0911 Фотофакт: Легче знаки поставить, чем ямы засыпать? 03.02.2018, 13:429 Что делать, если мошенники шантажируют эротическими видео, рассказали псковичам в полиции 03.02.2018, 13:330 Названы лучшие из самодельных открыток, присланных на конкурс в «Михайловское» 03.02.2018, 13:0933 В Пскове проходит митинг в поддержку спортсменов-олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА
03.02.2018, 12:462 Россияне вышли в финал чемпионата мира по хоккею с мячом 03.02.2018, 12:346 Михаил Ведерников поддержал предложение Юрия Лымаря по использованию мощностей исправительных колоний для изготовления различной продукции 03.02.2018, 12:1032 В Пскове задержали военных, которые продавали солдатскую еду в местный бар 03.02.2018, 12:010 В Псковской библиотеке «Родник» прошел день памяти Станислава Золотцева
03.02.2018, 11:276 В Пскове военного ограничили по службе на 9 месяцев за внеплановый отдых 03.02.2018, 11:2540 Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали 03.02.2018, 10:240 Продолжаются поиски пожилого псковича, который пропал без вести в начале года 03.02.2018, 10:131 На Завеличье задержали двоих псковичей в состоянии наркотического опьянения
03.02.2018, 10:074 «Легенды хоккея» выйдут сегодня на псковский лед 03.02.2018, 09:542 Поставлен рекорд пребывания в космосе в российских скафандрах 03.02.2018, 09:0610 Акция в поддержку российских олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА состоится сегодня в Пскове 02.02.2018, 23:3316 Медведев пообещал снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок
02.02.2018, 23:1723 Николай Рассадин призвал сторонников Навального не бойкотировать выборы, а вписывать имя своего кандидата в бюллетени 02.02.2018, 22:5527 На Минкульт подали в суд из-за отзыва удостоверения у комедии «Смерть Сталина» 02.02.2018, 22:4642 Руководитель штаба Навального в Пскове: На эти выборы ходить не нужно, потому что выбора нет 02.02.2018, 22:311 Бывшие малолетние узники могут записаться в «Школу здоровья» в Великих Луках
02.02.2018, 22:1837 Петр Алексеенко: Если мы не придем на выборы, наши голоса украдут 02.02.2018, 22:027 Михаил Ведерников представит Псковскую область на инвестиционном форуме в Сочи 02.02.2018, 21:584 Антон Минаков: Не приходя на выборы, вы даете почву для коррупционных схем 02.02.2018, 21:490 Праздничные гуляния, фольклорные игры и розыгрыш мешка муки ждут гостей Изборской Масленицы
02.02.2018, 21:438 Олег Брячак: Бойкот выборов президента - подарок врагам нашего государства 02.02.2018, 21:3918 «Акценты» Донецкого: семеро против Путина, оплеухи за Сталина и оскандалившийся музей 02.02.2018, 21:3317 Алексей Севастьянов: Не трогайте оппозицию, они сами между собой погрызутся 02.02.2018, 21:188 Представленный в Пскове банк исчезнет как бренд
02.02.2018, 21:0257 Лев Шлосберг: Если мы не участвуем в выборах, мы отрицаем институт выборов как таковой 02.02.2018, 20:461 Великолучан - бывших малолетних узников концлагерей поздравили с 75-летием освобождения города 02.02.2018, 20:270 Псковская область участвует во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ЕГЭ 02.02.2018, 20:0910 Ученые доказали пользу алкоголя
02.02.2018, 19:5565 Коммерческий долг Псковской области уменьшился почти на 2 млрд рублей - Михаил Ведерников 02.02.2018, 19:420 Развивающие игры подарили дедовичскому детсаду на 30-летие 02.02.2018, 19:3118 Виктор Остренко о сторонниках бойкота выборов: Их позиция слабее 02.02.2018, 19:182 В «Доме офицеров» отдали дань памяти защитникам Сталинграда
02.02.2018, 19:0445 ​​​​​​​Псковские сторонники бойкота выборов 18 марта: Мы не признаем конкретно эти выборы 02.02.2018, 19:000 Итоги дня - 2 февраля 02.02.2018, 18:575 Новый состав Молодежного парламента собрался на первое установочное заседание 02.02.2018, 18:4112 Министерство одиночества предложила создать Валентина Матвиенко
02.02.2018, 18:269 Ни в одном муниципалитете Псковской области нет дефицита лекарств - Вера Емельянова 02.02.2018, 18:2014 Псковский дискуссионный клуб открылся при поддержке ПЛН 02.02.2018, 18:100 Псковская областная библиотека приглашает на художественную выставку «С любовью к живописи» 02.02.2018, 18:010 До 7 градусов мороза прогнозируют в Псковской области в субботу
02.02.2018, 18:000 «Дневной дозор»: Безопасность детей в интернете 02.02.2018, 17:504 Вопросы экономики и социальной политики обсудил Александр Козловский с активом Псковского района 02.02.2018, 17:432 В Пскове стартовали семинары по ЖКХ в рамках проекта «Заряди энергией свой дом» 02.02.2018, 17:380 Объем финансирования партпроекта «Культура малой Родины» в Псковской области сохранится на уровне прошлого года
02.02.2018, 17:261 Журналиста, краеведа, писателя, публициста Олега Калкина будут вспоминать в Пскове 4 февраля 02.02.2018, 17:1915 Псковские десантники отправляются в сверхдальний лыжный переход длиной почти в 1000 километров 02.02.2018, 17:125 Псковские пограничники задержали подозреваемого в мошенничестве, объявленного в федеральный розыск 02.02.2018, 17:065 Предложения по модернизации «Псковского завода АДС» будут рассмотрены в Госдуме
02.02.2018, 17:002 Опубликованы результаты выездной экспедиции Фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики в Псковскую область 02.02.2018, 16:460 О сделках с недвижимостью, требующих обязательного нотариального удостоверения, напомнил Росреестр 02.02.2018, 16:444 Михаил Ведерников доложил Сергею Шойгу об устройстве детей военнослужащих в детские сады 02.02.2018, 16:291 87 тысяч цветов, ввезенных в Псковскую область из Литвы, оказались непригодными для составления букетов
02.02.2018, 16:184 В Пскове задержали молодого человека, который похитил с прилавка кондитерские изделия 02.02.2018, 16:1321 Больше контроля и надзора! - требуют депутаты Пскова 02.02.2018, 16:061 Возбуждено уголовное дело по факту перевозки сигарет в особо крупном размере в товарном поезде, следовавшем из Псковской области в Латвию 02.02.2018, 16:002 Как вести себя на льду, напоминает псковичам ГИМС
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru