«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове

Государственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великая. Голосование проводилось в группе В Контакте.

10 ноября 2016 года пользователям социальной сети «Вконтакте» было предложено придумать лучшее название нового моста через реку Великая, реализуемого в рамках строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Голосование проходило в два этапа. На первом этапе предлагались к рассмотрению всевозможные варианты названия. Далее, три варианта, набравшие наибольшее количество лайков (Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы) были допущены к следующему этапу голосования.

Всего в итоговом голосовании приняло участие 5324 человека. За время голосования лидерство лидер неоднократно менялся. В итоге по состоянию на 18 января 2017 года с отрывом, от ближайшего «преследователя», в 388 голосов и результатом 2244 голос лидировал «Северный мост». «Довмонтов мост» занял вторую позицию с результатом 1856 голоса. Замкнул тройку лидеров «Мост воинской славы» с результатом 1224 голоса.

Напомним, в Пскове в сентябре 2016 года началось строительство 2-й очереди Северного обхода с мостом через реку Великую. 2-ая очередь Северного обхода - это 9 км автотрассы, которая соединит автомобильные дороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье и А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой. Предполагается, что работы на объекте закончатся в 2019 году. Общая стоимость контракта составляет более 6 млрд 750 млн рублей.

13 сентября на церемонии открытия первого камня, символизирующего начало строительства депутат Госдумы Александр Васильев предложил назвать мост «президентским», однако губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил мнение, что решение должно приниматься конкурсной комиссией из представителей Пскова и Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей