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Проект реконструкции улицы Поземского в Пскове обойдется в 26,994 млн рублей

26.03.2018 11:52|ПсковКомментариев: 11

Стали известны результаты конкурса на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, по результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Открытый конкурс признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ. Победитель - ООО «Стройдормост Проект». Цена контракта - 26 млн 994 тыс. 186,00 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 29 млн 994 тыс. 186,00 рублей

Также на конкурс поступали заявки от ООО «Гильдия современных проектов» (Московская область, г. Люберцы) и ООО «НПФ "Энергоальянс» (Санкт-Петербург).

Учредитель и директор организации-победителя – Елена Трошкова. В 2008 году она была уволена губернатором Михаилом Кузнецовым с должности заместителя председателя комитета Псковской области по дорожному хозяйству из-за претензий по качеству ремонта ряда автодорог.

Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию ул.Л.Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова (в районе Чертова ручья) со следующими территориями и прилегающими участками:

Улица Леона Поземского, включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы:

  • Советский (Троицкий) мост
  • Сквер около объекта культурного наследия (далее ОКН) федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (ул. Л. Поземского, 7)
  • Площадка перед ОКН федерального значения «Церковь Ильинская» (ул. Волкова, 9а)
  • Площадка около здания по Советской набережной, 9 (ОКН регионального значения «Дом жилой А.Я. и В.Я. Сафьянщиковых»)
  • Варлаамовский сквер (между ул. Александра Невского и ул. Застенной включая улицы)
  • Парк Александра Невского (пересечение ул. Л.Поземского, ул. Шоссейной и ул. Алмазной), включая улицу Шоссейную в границах парка и проезд от ул. Шоссейной к ул. Алмазной
  • Ул. Олега Кошевого (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской)
  • Ул. Набат (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской)
  • Проезд к районной поликлинике (ул. Школьная, 24) с ул. Л.Поземского.

Предполагается три этапа работ. Первый включает реконструкцию Советского (Троицкого) моста с устройством 4-х полосного дорожного движения. Второй: улица Леона Поземского от Троицкого моста до ул.Ипподромной с прилегающими участками в границах межевания, до стен домов и заборов, включая пересечения и примыкания улиц, в том числе:

• Сквер около ОКН федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (ул. Л. Поземского, 7) (включая улицу Волкова в границах сквера, проезд у церкви)

• Площадка перед ОКН федерального значения «Церковь Ильинская» (ул. Волкова, 9а)

• Площадка около здания по Советской набережной, 9 (ОКН регионального значения «Дом жилой А.Я. и В.Я. Сафьянщиковых»)

• Съезд на территорию ОКН федерального значения «Здание канатной фабрики», г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 24

• Проезд (или проход) к районной поликлинике (ул. Школьная, 24) с ул. Л.Поземского

• Ваарламовский сквер, часть улиц Застенной (в границах сквера) и улицы Александра Невского (до ул. Совхозной)

• Ул. Олега Кошевого (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской)

• Ул. Набат (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской).

3 этап: улица Леона Поземского от ул. Ипподромной до границы города Пскова с прилегающими участками в границах межевания, до стен домов и заборов, включая пересечения и примыкания улиц, в том числе Парк Александра Невского.

Предполагается проект реконструкции и строительства (в случае необходимости) всех инженерных коммуникаций. Подрядчик должен предусмотреть подключение к инженерным сетям жилых домов, в том числе тех которые не были подключены ранее, а так же восстановление благоустройства после замены инженерных сетей.

Реконструкцию улицы Л. Поземского с тротуарами, площадками, парками и устройством велодорожек и велопарковок, устройством кратковременных парковок. В проект реконструкции должен быть включен светофорный объект на пересечении Ваулиногорского шоссе и ул.Л.Поземского, реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Алмазной и ул.Л.Поземского.

Для ОКН федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (ул. Л. Поземского, д.7) необходимо предусмотреть изменения схемы движения автотранспорта вокруг церкви и устройство пешеходных подходов к ней, а также возможность устройства тротуара вокруг церкви для прохождения Крестного хода.

Рабочая документация должна быть готова до 30.09.2018.

Источник: Псковская Лента Новостей
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