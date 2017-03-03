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С начала марта в Пскове ликвидирована аварийная ямочность более чем на тридцати участках дорог

06.03.2017 18:31 ПЛН, Псков

За минувшие выходные аварийная ямочность была ликвидирована более чем на 30-ти участках дорог Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Как рассказали в Управлении городского хозяйства (УГХ), подрядчики работали исходя из погодных условий. Так, горячим асфальтом при положительной температуре атмосферного воздуха и отсутствии осадков противоаварийные работы были проведены на ул. Юбилейной (от Красноармейской набережной до Рижского проспекта), Рижском проспекте (пересечение с улицей М.Горького и ул. Петровской), Ольгинском мосту, на пересечении ул. Народной и Розы Люксембург, ул. Розы Люксембург и Петровской, ул. Маргелова и Шестака, ул. Новоселов и Звездной и других. Кроме того, противоаварийный ямочный ремонт поочередно по полосам движения производится на Троицком мосту.

Методом обратной пропитки аварийная ямочность ликвидирована на Крестовском путепроводе и участке ул. Вокзальной у дома №1. Холодный асфальтобетон применен для устранения ямочности выборочно на Октябрьской площади, Рижском проспекте (у остановок «Универсам» и «Маяк»), ул. Коммунальной (от дома №28 до пересечения с ул. Народной).

При отрицательных температурах атмосферного воздуха и осадках подрядчики выполняли противоаварийные ремонты щебнем: на ул. Л.Толстого и Речной, Декабристов, в Крестках, на ул. Конной, Плехановском посаде (у дома №6), Зональном шоссе (от железнодорожного переезда до дома №15).

В УГХ подчеркнули, что ликвидация аварийной ямочности относится к неотложным временным мерам, когда по погодным условиям невозможно выполнить полноценный ремонт, но необходимо предпринимать меры реагирования на состояние дорожного полотна во избежание аварийных ситуаций.

Источник: Псковская Лента Новостей



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