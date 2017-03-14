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В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах

16.03.2017 20:13 ПЛН, Псков

В Пскове продолжаются работы по ликвидации щебнем аварийной ямочности на дорогах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
 

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Л. Толстого (от ул. Гражданская до ул. Вокзальная)

2

Ул. Гоголя

3

Ул. Гражданская (от ул. Советская до ул. Стахановская)

4

Ул. Стахановская (от ул. Гражданская до ул. Металлистов)

5

Ул. 1-е Корытовское ш.

6

Ул. Я. Райниса

7

Ул. Красноармейская наб. (от ул. Полковая до ул. Юбилейная

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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