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В Пскове продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности на дорогах
16.03.2017 20:13 ПЛН, Псков
В Пскове продолжаются работы по ликвидации щебнем аварийной ямочности на дорогах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
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№ п/п
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Адрес проводимого ямочного ремонта
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1
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Ул. Л. Толстого (от ул. Гражданская до ул. Вокзальная)
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2
|
Ул. Гоголя
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3
|
Ул. Гражданская (от ул. Советская до ул. Стахановская)
|
4
|
Ул. Стахановская (от ул. Гражданская до ул. Металлистов)
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5
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Ул. 1-е Корытовское ш.
|
6
|
Ул. Я. Райниса
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7
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Ул. Красноармейская наб. (от ул. Полковая до ул. Юбилейная
Источник: Псковская Лента Новостей
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