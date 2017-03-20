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Фотофакт: На Юбилейной провалился люк
21.03.2017 10:28 ПЛН, Псков
На улице Юбилейной в Пскове провалился люк. Как сообщает очевидец, это произошло на участке между улицей Достовалова и Рижским проспектом, в правой полосе.
Выставлено ограждение, которое уже успели сбить.
Также в Пскове ведутся дорожные работы на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной.
Источник: Псковская Лента Новостей
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