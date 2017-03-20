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Фотофакт: На Юбилейной провалился люк

21.03.2017 10:28 ПЛН, Псков

На улице  Юбилейной в Пскове провалился люк. Как сообщает очевидец, это произошло на участке между улицей Достовалова и Рижским проспектом, в правой полосе.

Выставлено ограждение, которое уже успели сбить.

Также в Пскове ведутся дорожные работы на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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