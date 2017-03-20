Фотофакт: На Юбилейной провалился люк

На улице Юбилейной в Пскове провалился люк. Как сообщает очевидец, это произошло на участке между улицей Достовалова и Рижским проспектом, в правой полосе.

Выставлено ограждение, которое уже успели сбить.

Также в Пскове ведутся дорожные работы на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной.

Источник: Псковская Лента Новостей