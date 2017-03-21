www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

На улицах Пскова продолжается ямочный ремонт

27.03.2017 14:09 ПЛН, Псков

На улицах Пскова продолжается ямочный ремонт, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.

Горячим асфальтобетоном:

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. К. Маркса (напротив дома №31)

2

Ул. Генерала Маргелова

3

Ул. 128 Стрелковой див. (напротив дома №36)

4

Ул. Яна Райниса

5

Ул. Крестовское ш. (напротив остановки «Кресты» - чётная сторона)

Щебнем:

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Рельсовая

2

Ул. Лепешинского

3

Ул. 1-я Песочная

Холодным асфальтобетоном:

№ п/п

Адрес проводимого ямочного ремонта

1

Ул. Я. Фабрициуса (в р-не пересечения с ул. Гагарина)

2

Ул. Гражданская (напротив дома №11)

3

Ул. Народная (в р-не пересечения с ул. Розы Люксембург)

4

Ул. Рижский пр-кт (напротив дома №16)

5

Ул. Юбилейная, 9 (в р-не пересечения с ул. Достовалова)

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31