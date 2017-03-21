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На улицах Пскова продолжается ямочный ремонт
На улицах Пскова продолжается ямочный ремонт, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.
Горячим асфальтобетоном:
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. К. Маркса (напротив дома №31)
|
2
|
Ул. Генерала Маргелова
|
3
|
Ул. 128 Стрелковой див. (напротив дома №36)
|
4
|
Ул. Яна Райниса
|
5
|
Ул. Крестовское ш. (напротив остановки «Кресты» - чётная сторона)
Щебнем:
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. Рельсовая
|
2
|
Ул. Лепешинского
|
3
|
Ул. 1-я Песочная
Холодным асфальтобетоном:
|
№ п/п
|
Адрес проводимого ямочного ремонта
|
1
|
Ул. Я. Фабрициуса (в р-не пересечения с ул. Гагарина)
|
2
|
Ул. Гражданская (напротив дома №11)
|
3
|
Ул. Народная (в р-не пересечения с ул. Розы Люксембург)
|
4
|
Ул. Рижский пр-кт (напротив дома №16)
|
5
|
Ул. Юбилейная, 9 (в р-не пересечения с ул. Достовалова)
Источник: Псковская Лента Новостей