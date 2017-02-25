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Фотофакт: Ямы и открытый люк на Гдовке

27.02.2017 14:27 ПЛН, Псков

Стало модным в последние дни выставлять фото ямочек на дорогах. Вот несколько фото с дороги на Гдов.

И открытый люк на обочине:

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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