Фотофакт: Ямы и открытый люк на Гдовке

Стало модным в последние дни выставлять фото ямочек на дорогах. Вот несколько фото с дороги на Гдов.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







