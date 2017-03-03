Фотофакт: Ремонт Троицкого мостаВ воскресенье дорожные службы ремонтируют покрытие Троицкого моста в Пскове. Рабочие укладывают свежий асфальт. Движение ограничено в сторону площади Ленина. Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в...4
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Фотофакт: Ремонт Троицкого моста
05.03.2017 18:43 ПЛН, Псков
В воскресенье дорожные службы ремонтируют покрытие Троицкого моста в Пскове. Рабочие укладывают свежий асфальт. Движение ограничено в сторону площади Ленина.
Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте
Источник: Псковская Лента Новостей
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