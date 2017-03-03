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Фотофакт: Ремонт Троицкого моста

05.03.2017 18:43 ПЛН, Псков

В воскресенье дорожные службы ремонтируют покрытие Троицкого моста в Пскове. Рабочие укладывают свежий асфальт. Движение ограничено в сторону площади Ленина.

Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте 

Источник: Псковская Лента Новостей



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