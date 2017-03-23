Фотофакт: Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофораСтойки новых дорожных знаков «Пешеходный переход», установленные на разделительной полосе улицы Юбилейной на перекрестке с Рижским проспектом в Пскове, частично закрывают сигналы светофоров. Особенно сильно это заметно...22
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Фотофакт: Ганзейский тротуар вдоль Рижского проспекта
24.03.2017 11:17 ПЛН, Псков
Вот такой тротуар от ул. Горького до ул. Петровская.
От ТК «Магеллан» до ул. Юбилейная.
От ул. Юбилейная до ул. Западная.
От ул. Рокоссовского до ул. Балтийская.
Иван
Источник: Псковская Лента Новостей
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