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Фотофакт: Ганзейский тротуар вдоль Рижского проспекта

24.03.2017 11:17 ПЛН, Псков

 
Вот такой тротуар от ул. Горького до ул. Петровская.
 
 
От ТК «Магеллан» до ул. Юбилейная.
 
 
От ул. Юбилейная до ул. Западная.
 
 
От ул. Рокоссовского до ул. Балтийская.
 
Иван

Источник: Псковская Лента Новостей



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