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Семеро человек госпитализированы в результате столкновения «семерки» и туристического автобуса в Лудонях

Семеро человек - четверо взрослых и трое детей - госпитализированы в областные больницы в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2107 и заказного туристического автобуса на трассе в Лудонях Стругокраснеснкого района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, всего за медицинской помощью обратились 19 человек. Пассажиры размещены в пункте временного размещения в Лудонях, ожидают убытия в Санкт-Петербург. На месте работают МЧС, ГИБДД во взаимодействии с администрацией Стругокрасненского района.

Напомним, сообщение о ДТП поступило в 04.35 23 марта. Заказной туристический автобус «Мерседес», следовавший из Белоруссии в Санкт-Петербург, столкнулся с ВАЗ-2107, в котором ехали два человека, один пострадал. В автобусе находились 50 человек. В результате аварии автобус опрокинулся набок.