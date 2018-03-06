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Почти все пострадавшие в аварии с пассажирским автобусом в Стругокрасненском районе выписаны из больниц

Почти все пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Стругокрасненском районе с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля выписаны из лечебных учреждений Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

«В больнице остаются трое взрослых, которым необходима помощь медиков: один из них находится в реанимации, состояние крайне тяжелое, состояние двух ближе к средней тяжести. Остальные участники дорожной аварии уже выписаны, либо переведены в лечебные учреждения Минска», - сообщил Игорь Потапов.

Напомним, рано утром 23 марта вблизи населенного пункта Лудони на федеральной трассе Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус, следовавший из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, и легковой автомобиль ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек (20 детей), два человека - в автомобиле.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативно 11 человек были госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу и 10 - в детскую. Также по распоряжению руководителя региона силами псковского автотранспортного предприятия была организована доставка непострадавших пассажиров в Санкт-Петербург.