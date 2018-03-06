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ДТП с участием туристического автобуса в Стругокрасненском районе. ФОТО

Появились фото с места аварии с участием туристического автобуса, которая произошла рано утром 23 марта в Стругокрасненском районе.

Ранее сообщалось, что в 4.25 на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель заказной туристический автобус «Мерседес», следовавший из Белоруссии в Санкт-Петербург, столкнулся с ВАЗ-2107, в котором ехали два человека, один пострадал. В автобусе находились 50 человек. В результате аварии автобус опрокинулся набок.

Семеро человек - четверо взрослых и трое детей - госпитализированы в областные больницы.

Всего за медицинской помощью обратились 19 человек. Пассажиры размещены в пункте временного размещения в Лудонях, ожидают убытия в Санкт-Петербург. На месте работают МЧС, ГИБДД во взаимодействии с администрацией Стругокрасненского района.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области