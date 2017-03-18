Сообщество защиты памятников Пскова обеспокоено разбором второго этажа здания на Льва Толстого, 14

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило открытое письмо от Сообщества защиты памятников Пскова по поводу памятника регионального значения на улице Льва Толстого, 14. Приводим текст письма полностью:

«Уважаемый Виталий Гарарушевич, директор фирмы "Эталон-Псков", заключивший договор купли-продажи в мае 2016 года на дом по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 14. Беру на себя смелость обратиться к Вам от лица всех неравнодушных к истории своего города жителей.

Поводом для этого открытого письма стало то, что на обозначенном выше объекте на прошлой неделе произошел вопиющий инцидент. В рамках заявленных предварительных "противоаварийных работ" был демонтирован полностью второй этаж здания. Если бы нанятый вами подрядчик - фирма «Спектр» (Металлистов, 36) - имел в своем штате аттестованных реставраторов, то он бы знал, что на памятнике архитектуры регионального значения прежде, чем приступать к масштабным работам, необходимо заказать экспертизу. В ходе последней было бы выявлено,что здание является многослойным, и весь первый этаж и центральная вставка здания сохранились в неизменном виде с момента постройки дома (а это конец XIX века).

Факт сноса прочной кирпичной кладки (в принципе не поддающейся действию огня) второго этажа представляет угрозу целостности оставшегося первого этажа и однозначно послужит причиной того, что дом потеряет свою подлинности и аутентичность.

Не представляю, какие санкции будут наложены за повреждение памятника, но в любом случае, в соответствии с изложенным ранее, прошу вас на втором этапе восстановления дома, который только на этом условии перейдет в вашу собственность, нанять фирму, имеющую лицензию Минкульта, на проведение реставрационных работ и аттестованных специалистов- реставраторов, имеющих опыт и положительные результаты работы на данного вида объектах.

Памятники архитектуры требуют к себе особого отношения. Проникнитесь этой идеей! Ведь приобретая дом в исторической черте города, вы, наверняка, планируете жить здесь со своей семьей долгие годы бок о бок с людьми, для которых небезразличен исторический облик города, и которые пристально следят за каждым шагом работ на подобных объектах. В охранные зоны этот дом внесен с датировкой 1950 год (на момент его последнего восстановления). Как дом выглядел на тот момент, можно увидеть на множестве фотографий.

Наталья Беляева (Сообщество защиты памятников Пскова)».

Источник: Псковская Лента Новостей