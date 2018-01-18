Культура

Завершены съемки фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», над которым кинематографисты работали в «Михайловском»

Завершены съемки фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», сообщила «Российская газета». Издание рассказывает, что в последний съемочный день кинематографисты - члены съемочной группы под началом режиссера Анны Матисон - работали над первым эпизодом фильма с участием Полины Гагариной: «Именно с ее появления на экране и начнется картина», пишет «РГ».

Картину по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник» начали снимать летом прошлого, 2017 года. Работу вели в Москве и в Псковской области - в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в мемориальных усадьбах поэта и его деревенских соседей и приятелей Осиповых и Вульфов.

Фото из твиттера Сергея Безрукова. Опубликовано с подписью: «Работаем… Псковские дали…»

Действие по задумке авторов сценария перенесено в наше время, а главный герой, роль которого исполняет Сергей Безруков, - не писатель, а рок-музыкант. Против такого прочтения текста повести не возражали наследники Сергея Довлатова. Как сообщалось ранее, сценарий нового фильма писался специально «под Безрукова» - популярного российского актера, в свое время сыгравшего Пушкина у Натальи Бондарчук и, кстати, не раз приезжавшего в Михайловское, где его очень любят. Кроме Сергея Безрукова, в картине «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» у Анны Матисон снялись Евгения Крегжде, Александр Семчев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Митя Хрусталев, Ярослава Дегтярева, Софья Евстигнеева, Виктор Бычков, Леонид Агутин (камео, то есть, в роли самого себя), уточняет газета.

Съемки фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» в Тригорском. Фото с официальной музея-заповедника «Михайловское» в твиттере.

Деньги на съемки проекта были собраны с помощью краудфандинга, сообщает издание и цитирует слова Сергея Безрукова: «История создания фильма с самого начала сложилась совсем непросто. Буквально в первый съемочный день встал вопрос - продолжить или прямо сейчас отменить все. Было принято очень сложное и рискованное решение - вкладывать свои, занимать, брать кредиты, но снимать, идти вперед. В данный момент финансовые трудности до конца так и не преодолены, но с помощью многих и многих людей мы закончили съемки. Кино будет». О дате выхода фильма на большой экран пока не сообщается, однако планируется, что полностью лента будет готова уже в текущем году.

Напомним, что автор «Заповедника» Сергей Довлатов в 1970-е годы был сезонным работником Пушкиногорского туристического бюро. Тону и содержанию популярной повести противоречит автограф писателя - дарственная надпись на первом (американском) издании «Заповедника» Андрею Арьеву с супругой: «В память о лучших местах на земле (а я, между прочим, побывал в 12 странах)».