Культура

Огонь, SKA-RoCk и медные трубы: продолжаем знакомство с участниками «Треугольного дня» в клубе TIR

14 апреля в клубе T.I.R. в 20-00 пройдет Треугольный день VI Международного Благотворительного рок-фестиваля «Добрый рок». В концерте примут участие три неординарных коллектива. На днях мы рассказывали о рок-группе «Северо-Zапад» (Санкт-Петербург), сегодня - знакомимся с музыкальным коллективом «18PLUS».

Группа была основана Владимиром Фирсовым. После поиска концепции и дальнейшего творческого направления в группе утвердился окончательный состав музыкантов, состоящий из молодых, но довольно опытных парней. Свой музыкальный стиль парни называют «SPb-SKA-RoCk».

Основой стиля является динамичная рок-музыка (местами даже панк-рок) в сочетании с духовой секцией, что дает неповторимое позитивное звучание и драйв.

Отличительной чертой «18PLUS» являются сильные и понятные тексты, в которых затрагиваются близкие и актуальные темы для слушателя любого поколения.

Фестивали, крупные сборные концерты, сольные выступления - это все то, чем живут «18PLUS» сегодня. Кстати, летом 2017 группа уже выступила на концерте Доброго РОКА и нашла своих слушателей и в нашем городе.

Напоминаем, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов идут на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вход 100/200 руб.

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