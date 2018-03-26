Общество

Тяжелый саунд и тонкая поэзия: знакомьтесь с первыми участниками «Треугольного дня» в клубе TIR

14 апреля в клубе T.I.R. в 20-00 пройдет Треугольный день VI Международного Благотворительного рок-фестиваля «Добрый рок».

В концерте примут участие три неординарных коллектива. Начнем знакомство с рок-группы «Северо-Zапад» (Санкт-Петербург). Группа - постоянный участник многочисленных российских рок-фестивалей. Тяжелый саунд, энергичная ритмика и тонкая поэзия, слитые воедино.

Концептуальной основой творчества коллектива стало сочетание русской поэзии с западной прогрессивной музыкой. Материал группы можно отнести к жанру классического рока с вкраплениями поп-рока и пост-панка. Круг влияний, которые вобрала в себя музыка «Северо-Zапада» весьма широк. Опираясь на русские традиции написания песенных текстов, в аранжировках группа использует элементы панка, альтернативного рока и даже современного металла. Каждый из участников группы привносит личные штрихи в общую звуковую картину, так как концепция коллектива предусматривает максимально полное раскрытие всех музыкантов в рамках участия в «Северо-Zападе».

В песнях группы «Северо-Zапад» затрагиваются антивоенная тема («Пистолет», «Дети одной земли»), антинаркотическая («Мертвые души», «По стрелке»), тема борьбы с деградацией общества («Плохой», «На волю») и тема становления личности («Эй, ты!», «Умирать молодым»). Значительную часть репертуара группы составляют песни лирической направленности («Дурные привычки», «Праздник», «Интернет»).

За последние несколько лет группа «Северо-Zапад» успела приобрести солидный концертный опыт, выступила на всех крупнейших клубных площадках Петербурга, посетила с сольными концертами десятки городов и приняла участие в концертах таких групп, как «Ногу Свело!», «Тараканы!», «Znaki», «Йорш», «Ангел НеБес», «Бивни» и др. Также группа принимала участие в фестивалях «Мото - Малоярославец» (Малоярославец), «Штолль» (Луга), «Грани», «Птица», «Club’OK» (В.Новгород), Балтийский Берег (Сосновый Бор), «Добрый Рок» (Псков), петербургских «Окна Открой!», «Мы выбираем жизнь!», «Мир без наркотиков», «Наше 2.0», «Санкт-Петербургский Морской Фестиваль», «Своё радио», «Гаркундель», «Revolution», «Emergenza» и многих других, становилась победителем фестивалей «Питер-мьюзик-бэнд», «Бомба Питер Юбилей Фест», «Jam», «Moto-Jam» и многих других.

В 2013-м году группой был выпущен дебютный альбом «ЧерноWiki», а в 2014-м в сотрудничестве с легендарным саунд-продюсером Алексеем Вишней (работал с группой «Кино» и др.) был выпущен интернет-релиз «ЧистоWiki». Вошедшая в него песня «Кайф» продержалась в чарте крупнейшего интернет-радио «Рок-Онлайн» рекордные 14 месяцев.

В конце 2015го года «Северо-Zапад» начал сотрудничество с известным саунд-продюсером Дмитрием Атаулиным (работает с группой «Пилот» и др.) и выпустил альбом «Басни Для Самых Маленьких». Песня «Плохой», вошедшая в новый альбом, была прекрасно воспринята как аудиторией, так и многими критиками, и даже звучала в эфире «Нашего радио». В клипе на эту песню поучаствовали 28 известных петербургских рок-музыкантов, в том числе Олег Гаркуша, Илья Кнабенгоф и Анатолий Скляренко.

Осенью 2016 года вышел альбом «Люди с Неограниченными Возможностями». Многие вошедшие в него песни звучат в эфире различных интернет радиостанций, а песня «Друг» стала народным хитом и получила постоянную ротацию даже в fm-диапазоне на питерском радио «Зенит» и многих региональных радиостанциях. Сейчас «Северо-Zапад» ведёт активную концертную деятельность и занимается записью нового альбома.

Напомним, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов идут на реализацию программы помощи детям нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вход 100/200 руб.

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