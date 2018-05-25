Культура

Гусары пользуются особым вниманием гостей и участников LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Особым вниманием гостей и участников LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пользуются гусары пушкинского времени - члены Русской кавалерийской школы гусар, прибывшие в Святогорье из Московской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем биваке москвичи рассказывают всем желающим об истории гусарских рот и полков в России и за рубежом, демонстрируют форму и образцы оружия XIX века - вплоть до небольшой, но вполне действующей пушки.

Пара бойцов «патрулирует» Михайловскую поляну верхом. Лошади под всадниками, впрочем, местные, из частного пушкиногорского хозяйства - Виргиния торийской породы и русский рысак Мальвина.

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Напомним, что сегодня - центральный день праздника, гостями и участниками которого стали псковичи и приезжие из многих городов страны. Основные события в настоящее время происходят на поляне близ усадьбы-музея «Михайловское», а к вечеру праздник переместится в «Пушкинскую деревню» в Бугрово.