Наполним бассейны ОДН

Совсем скоро жители Псковской области получат новые квитанции за жилищные услуги. Теперь плату за общедомовые нужды потребители будут перечислять непосредственно управляющей компании, а не ресурсоснабжающей организации, как это было раньше. Если до 2017 года ОДН входили в состав коммунальных услуг, то со вступлением в силу нового федерального закона эта графа будет отражаться в жилищных услугах наравне с ремонтом и содержанием жилого помещения. Еще одно принципиальное новшество для псковичей состоит в том, что на первых этапах реализации закона все жители многоквартирных домов будут платить за ОДН по нормативу, даже в том случае, если их жилье оборудовано общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

О том, что именно изменится в коммунальной жизни псковичей с введением новых нормативов на ОДН, в ходе пресс-конференции 17 января рассказал и.о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Однако чиновнику не удалось прояснить ситуацию до конца, часть вопросов повисла в воздухе. После получения новых квитанций на управляющие компании, органы власти разного уровня и СМИ наверняка обрушится лавина обращений.

В соответствии с федеральным законом №79 затраты на общедомовые нужды исключаются из состава платы за коммунальные слуги и переходят в состав платы за содержание жилого имущества. «В связи с этим субъектам федерации необходимо было разработать нормативные акты, которыми утверждались бы нормативы на общедомовые нужды. Соответствующие нормативные акты были утверждены приказом комитета от 31 октября 2016 года. В последующем в него были внесены изменения от 26 декабря 2016 года», - пояснил Андрей Агапов.

Разработкой нормативов, которые вступили в силу с 1 января, занималось ЗАО «Центр муниципальной экономики и права». По словам чиновника, расчеты производились на основе данных по потреблению энергоресурсов из ресурсоснабжающих предприятий по методике, утвержденной Минстроем. Нормативы варьируется в зависимости от этажности дома, наличия лифта, мусоропровода, общедомовой площади. Начисляться плата за ОДН будет на квадратный метр общей площади каждой квартиры.

Жилые дома разделены в Псковской области на 7 категорий:

№ группы Категория жилых домов Единица измерения* Этажность Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения 1 Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением куб.метр в месяц на кв.метр общей площади от 1 до 5 0,223 0,124 от 6 до 9 0,106 0,126 от 10 до 16 0,016 0,016 более 16 0,005 0,005 2 Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением куб.метр в месяц на кв.метр общей площади от 1 до 5 0,124 Х от 6 до 9 0,006 Х от 10 до 16 0,006 Х более 16 0,019 Х 3 Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами куб.метр в месяц на кв.метр общей площади 0,114 Х 4 Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения куб.метр в месяц на кв.метр общей площади 0,037 Х 5 Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания куб.метр в месяц на кв.метр общей площади 0,045 0,045 6 Общежития с общими душевыми куб.метр в месяц на кв.метр общей площади 0,058 0,058 7 Общежития с мойками без душевых куб.метр в месяц на кв.метр общей площади 0,048 0,048

«Куда столько воды можно лить? Сколько бассейнов в Пскове можно открыть! Куда уходят эти литры?» - резонно интересовались журналисты. Андрей Агапов еще раз повторил, что все нормативы разработаны в соответствии с законом, а в «эти литры» входит обслуживание многоквартирного дома - уборка, ежегодная промывка топливной системы и мусоропровода при его наличии, устранение аварийных ситуаций. Что касается ОДН на электроэнергию, то данный норматив включает в себя освещение в местах общего пользования, работу лифтового оборудования и домофона. Если сделать примерные расчеты по отдельно взятой квартире, то получится, что однокомнатная квартира в 5-этажной «хрущевке» в 32 кв. метра «потребляет» почти 7,5 кубометров воды в месяц. По сегодняшнему тарифу на холодную воду в Пскове в цифрах жители такой квартиры заплатят за общедомовую воду 179 рублей.

Несомненно, в новой системе оплаты ОДН есть свои плюсы. Теперь жители многоквартирных домов с индивидуальными приборами учета не будут платить «за того парня». То есть если раньше общее потребление ресурсов в доме делилось на всех, и добросовестным собственникам зачастую приходилось платить за «резиновые квартиры», то теперь система будет более прозрачной, и каждый будет платить по нормативу за свои квадратные метры. В случае, если фактически потребленное количество воды или электроэнергии домом превысило оплаченное по нормативу, то убытки ложатся не на плечи собственников, а на управляющую компанию. Таким образом, обслуживающая дом организация будет заинтересована в том, чтобы сократить ОДН, устранить протечки, выявить несанкционированные подключения и провести в доме мероприятия по повышению энергоэффективности.

Но есть и обратная сторона медали. Если дом, к примеру, новый и энергоэффективный, то он может потребить значительно меньше ресурсов, чем предписано в нормативах. В этом случае управляющая компания будет направлять «ресурсникам» меньше средств, чем получает от собственников. Переплата, по словам Андрея Агапова, должна быть представлена жильцам по итогам года, и собственники сами должны решить, куда именно ее направить. Как вариант, несколько месяцев следующего года можно будет платить энергетикам или водоканалу из этих средств и не включать строку ОДН в квитанции. В теории такая перспектива может показаться довольно интересной, однако, надо признать - здесь есть где разгуляться недобросовестным «управляйкам».

По сути собственникам должна быть предоставлена возможность выбора - платить за ОДН по нормативу либо по приборам учета. В Псковской области все жители МКД вынуждены будут принять в январе первый вариант как должное. Вероятность того, что с февраля что-то изменится, крайне мала, дал понять руководитель профильного комитета. В ближайшее время будет проведено соответствующее совещание со всеми заинтересованными сторонами, однако позиция ведомства заключается в том, чтобы оставить всех на нормативе, по крайней мере, на ближайший год. Это, по словам Андрея Агапова, позволит понять, превышает норматив фактическое потребление дома или нет. Зачем это нужно самим потребителям, пока непонятно.

Спустя полгода, как обещает Андрей Агапов, вышеупомянутый «Центр муниципальной экономики и права» произведет новый расчет, который может привести к снижению нормативов потребления ОДН и соответственно к уменьшению суммы в квитанциях псковичей.

«Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму», - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Очень хочется верить, что в ближайшее время эти намерения будут воплощены в Псковской области в полной мере.

Илона Васильева

Источник: Псковская Лента Новостей