Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью»

Губернатор Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания администрации региона.

Предваряя доклад и.о. руководителя Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, губернатор высказал мнение, что ОДН стало еще одним ругательным словом в сфере ЖКХ. «Андрей, у меня к вам вопрос, вы в многоквартирном доме живете? Вы "письмо счастья" получили? У вас самого удивления не возникло от тех цифр?» - обратился он к Андрею Агапову.

«Жители не обеспокоены, они просто убиты таким отношением к себе. Кроме как чиновничьей глупостью, по-другому это не назовешь. Здесь нет никакой политики, это банальная чиновничья глупость. Сами себя высекли, а теперь будете из этой ситуации выходить», - сказал Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей