Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью»Губернатор Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания администрации региона. Предваряя доклад и...38
Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью»
Губернатор Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания администрации региона.
Предваряя доклад и.о. руководителя Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, губернатор высказал мнение, что ОДН стало еще одним ругательным словом в сфере ЖКХ. «Андрей, у меня к вам вопрос, вы в многоквартирном доме живете? Вы "письмо счастья" получили? У вас самого удивления не возникло от тех цифр?» - обратился он к Андрею Агапову.
«Жители не обеспокоены, они просто убиты таким отношением к себе. Кроме как чиновничьей глупостью, по-другому это не назовешь. Здесь нет никакой политики, это банальная чиновничья глупость. Сами себя высекли, а теперь будете из этой ситуации выходить», - сказал Андрей Турчак.
Источник: Псковская Лента Новостей
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